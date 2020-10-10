زبادي بالفراولة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أكتوبر 2020, 12:09 مساء

نُقدِّم إليكِ طريقة تحضير حلوى شهية وخفيفة وسهلة التحضير وهي الفراولة مع الحليب الزبادي، لتعديها في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكِ، وفقًا لوقع «شملولة».

المكونات
50 غرامًا زبد.
250 غرامًا بسكويت.
كوبا كريمة.
2 ملعقة كبيرة سكر.
360 غرام زبادي بنكهة الفراولة.
نصف كوب عصير فراولة طازج.
2 باكيت جيلي.
نصف كوب ماء ساخن.
المزيد من الكريمة والفراولة للتزيين .

طريقة التحضير
- ضعي البسكويت والزبد معًا في محضر الطعام حتى يختلطا، ثم ضعيهما في طبق التقديم واخفقي الكريمة مع السكر.
- ذوبي الجيلي في الماء الساخن واهرسي الفراولة على الخلاط.
- اخلطي الكريمة مع اللبن الزبادي والجيلي والفراولة المعصورة وضعيها فوق البسكويت.
- برديها لمدة أربع ساعات على الأقل ثم زينيها بمزيد من الكريمة المخفوقة ويصبح طبقك جاهزًا للتقديم.

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