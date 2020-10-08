أفضل أنواع السمك للشوي

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السمك المشوي هو من وجبات الطعام الشهية والمغذية في نفس الوقت، لكن البعض يتساءلون عن أفضل أنواع الأسماك التي يمكنهم شويها في المنزل.

وفيما يلي مجموعة من أفضل الأسماك للشوي، بحسب موقع «24» نقلا عن موقع «سي نت»:

التونة

تحتوي التونة على الكثير من النكهات الغنية، لذا فكل ما تحتاجيه هو القليل من الليمون والملح والفلفل. ومع ذلك تجنبي الإفراط في شوي سمك التونة، ولا تعرضيها للنار لأكثر من دقيقتين لكل جانب حسب السماكة.

السلمون

على الرغم من أنه ليس لحميًا تمامًا مثل سمك أبوسيف والتونة، إلا أن سمك السلمون خيار جيد على الشواية. ولا يزال البعض يفضلون لف شرائح السلمون بالرقائق أو شواء الشرائح فوق ألواح خشب الأرز. ويمكن تقديم سمك السلمون المشوي مع صلصة الفول السوداني والفلفل والليمون وفلفل البابريكا أو الفلفل الحار والليمون.

أبوسيف

سمك أبوسيف لحمي بشكل كبير وله نكهة خفيفة، ويمكنك تقديمه مع تتبيلة من الأعشاب، أو يمكنك تقطيع سمك أبوسيف المشوي وتقديمه في سندويشات التاكو مع الأفوكادو والكريما.

السردين

هذه الأسماك الصغيرة المالحة خيار جيد للشوي، فقط اغسلي أسماك السردين واتركيها حتى تجف، ثم ضعيها على الشواية بحيث يكون جانب الجلد لأسفل فوق اللهب، ثم قدميه مع زيت الزيتون والليمون والملح والفلفل.