أفضل أنواع السمك للشوي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أكتوبر 2020, 12:52 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

السمك المشوي هو من وجبات الطعام الشهية والمغذية في نفس الوقت، لكن البعض يتساءلون عن أفضل أنواع الأسماك التي يمكنهم شويها في المنزل.

وفيما يلي مجموعة من أفضل الأسماك للشوي، بحسب موقع «24» نقلا عن موقع «سي نت»:

التونة
تحتوي التونة على الكثير من النكهات الغنية، لذا فكل ما تحتاجيه هو القليل من الليمون والملح والفلفل. ومع ذلك تجنبي الإفراط في شوي سمك التونة، ولا تعرضيها للنار لأكثر من دقيقتين لكل جانب حسب السماكة.

السلمون
على الرغم من أنه ليس لحميًا تمامًا مثل سمك أبوسيف والتونة، إلا أن سمك السلمون خيار جيد على الشواية. ولا يزال البعض يفضلون لف شرائح السلمون بالرقائق أو شواء الشرائح فوق ألواح خشب الأرز. ويمكن تقديم سمك السلمون المشوي مع صلصة الفول السوداني والفلفل والليمون وفلفل البابريكا أو الفلفل الحار والليمون.

أبوسيف
سمك أبوسيف لحمي بشكل كبير وله نكهة خفيفة، ويمكنك تقديمه مع تتبيلة من الأعشاب، أو يمكنك تقطيع سمك أبوسيف المشوي وتقديمه في سندويشات التاكو مع الأفوكادو والكريما.

السردين
هذه الأسماك الصغيرة المالحة خيار جيد للشوي، فقط اغسلي أسماك السردين واتركيها حتى تجف، ثم ضعيها على الشواية بحيث يكون جانب الجلد لأسفل فوق اللهب، ثم قدميه مع زيت الزيتون والليمون والملح والفلفل.

القرش
على الرغم من أنه ليس من السهل العثور على هذه الأسماك مثل الأنواع الأخرى المدرجة في القائمة، إلا أن العديد من أسواق الأسماك توفر هذه الأسماك ويمكن طلبها عبر الإنترنت، وتتمتع بمذاق حلو وقوام لحمي متماسك مشابه لسمك أبوسيف، ويمكنك تقديمها بعد تتبيلها بالملح والفلفل وبعض الحمضيات الطازجة أو صلصة الفاكهة المنعشة.

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