أرز باللحم والمكسرات

تعلمي معنا اليوم طريقة تحضير أرز بالخلطة واللحم والمكسرات والكبد وإليك الوصفة والمقادير، حسب «موضوع».

المكونات

كيلو من الأرز المسلوق

نصف كيلو من لحم الخروف

حبتان من البصل

أربع حبات من البندورة.

أربع حبات من الفلفل الأخضر الحار

نصف كوب من الزيت

ماء

لوز

كبدة

زبيب

قرنفل

زنجبيل

قرفة

فلفل أسود حب

عود من اللحم

شوش زهر

حبهات



طريقة التحضير

تقطع لحمة الخروف إلى قطع ثمّ يُضاف إليها الماء وتُسلق على النار.

يضاف بعد ذلك إلى قطع اللحمة قطع البصل، وقطع البندورة، وقطع الفلفل الأخضر، وتسلق مع اللحمة حتى تنضج.

ثم تُرفع الخضار في وعاء آخر، ويضاف الأرز إلى ماء اللحم ويطبخ مع اللحم ثم يضاف إليه الخضار مرةً أخرى وتقلّب مع الأرز.

يُقلى اللوز والكبدة ثم يوضعان فوق الأرز مع الزبيب.