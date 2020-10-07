عصبان باللحم في خطوات بسيطة

حضري العصبان على الطريقة الليبية، واستمتعي بمذاقه الشهي فهو طبق مثالي لهذه المناسبة، كما أنه مناسب أيضًا للعزومات والتقديم في المناسبات الاجتماعية.

المكونات

كيلو من العصبان ضأن أو بقري

كيلو لحم مقطع قطعًا صغيرة

نصف كيلو كبدة مقطع صغير

كيلو بصل مقطعة قطعة صغيرة

نصف كيلو طماطم

خمس حزم بقدونس

خمس حزم شبت أو شبنت

أربع حزم كرافس

٢ ثمرة فلفل أخضر

٢ حزمة نعناع أخضر

٢ كوب أرز

٢ ملعقة صلصة الطماطم

١ كوب كبير زيت

ملعقة ملح

بهارات مشكلة حسب الرغبة

طريقة التحضير

- يتم غسل جميع الخضراوات وتقطع إلى قطع صغيرة، ثم يغسل الأرز واللحم المقطعة والكبدة وتخلط المقادير في ناء كبير وتضاف البهارات وصلصة الطماطم والزيت.

- ومن ثم يتم غسل العصبان بعد تنظيفه جيدًا وينقع في الملح والخل، ثم يتم حشوه بالخليط المجهز وتوضع في قدر مليء بالماء المغلي ويوضع القدر علي النار حتى نضج العصبان الليبي.

- ثم يتم قليه في الزيت أو يقدم مسلوقًا إلى مائدة الطعام حسب الرغبة.