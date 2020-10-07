سلطة الذرة في خطوات بسيطة

إليك طريقة تحضير سلطة الذرة اللذيذة والشهية، وذلك بحسب موقع «شهية».

المكونات

خس

خيارة.

1/2 علبة ذرة.

فص ثوم.

1/2 كوب زبادي.

1/2 ليمونة.

ملعقة كبيرة مايونيز

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

خبز باغيت. مقطع مكعبات

زعتر.

رشة سماق.

طريقة التحضير

- يقطع الخس ثم يقطع الخيار.

- في صحن التقديم نضيف الخس والخيار والذرة وتخلط المكونات.

- يخلط الحليب والزيت والمايونيز وعصير الليمون والثوم ويصب الصوص فوق السلطة.

- نضع الخبز المقطع المرشوش بالزيت والزعتر في الفرن حتى يتحمص ونضعه فوق السلطة ونرش السماق ويصبج جاهزًا للتقديم.