سلطة الذرة في خطوات بسيطة

إليك طريقة تحضير سلطة الذرة اللذيذة والشهية، وذلك بحسب موقع «شهية».
المكونات
خس
خيارة.
1/2 علبة ذرة.
فص ثوم.
1/2 كوب زبادي.
1/2 ليمونة.
ملعقة كبيرة مايونيز
ملعقة كبيرة زيت زيتون.
خبز باغيت. مقطع مكعبات
زعتر.
رشة سماق.
طريقة التحضير
- يقطع الخس ثم يقطع الخيار.
- في صحن التقديم نضيف الخس والخيار والذرة وتخلط المكونات.
- يخلط الحليب والزيت والمايونيز وعصير الليمون والثوم ويصب الصوص فوق السلطة.
- نضع الخبز المقطع المرشوش بالزيت والزعتر في الفرن حتى يتحمص ونضعه فوق السلطة ونرش السماق ويصبج جاهزًا للتقديم.