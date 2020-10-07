سلطة الذرة في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أكتوبر 2020, 11:50 صباحا

إليك طريقة تحضير سلطة الذرة اللذيذة والشهية، وذلك بحسب موقع «شهية».

المكونات
خس
خيارة.
1/2 علبة ذرة.
فص ثوم.
1/2 كوب زبادي.
1/2 ليمونة.
ملعقة كبيرة مايونيز
ملعقة كبيرة زيت زيتون.
خبز باغيت. مقطع مكعبات
زعتر.
رشة سماق.

طريقة التحضير
- يقطع الخس ثم يقطع الخيار.
- في صحن التقديم نضيف الخس والخيار والذرة وتخلط المكونات.
- يخلط الحليب والزيت والمايونيز وعصير الليمون والثوم ويصب الصوص فوق السلطة.
- نضع الخبز المقطع المرشوش بالزيت والزعتر في الفرن حتى يتحمص ونضعه فوق السلطة ونرش السماق ويصبج جاهزًا للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أضرموا النار فيه.. ضبط المتهمين بقتل عامل أفريقي في تاجوراء
ليبيا
«تويتر» تضع ملصقا تحذيريا على تغريدة لترامب شبه فيها «كوفيد-19» بالإنفلونزا
دولى
«تويتر» تضع ملصقا تحذيريا على تغريدة لترامب شبه فيها «كوفيد-19» بالإنفلونزا
دولى
ماذا قال اجتماع برلين بشأن ليبيا عن محادثات بوزنيقة والغردقة وعوائد النفط؟
ليبيا
نافالني: لهذا السبب وضعت المخابرات الروسية لي السم
دولى
المعارضة في «قرغيزستان» تستولي على السلطة
دولى
«هز الشوق».. رحيل الشاعر الغنائي فرج المذبل
ثقافة وفن
«المركزي»: 13.45 مليار دينار لسداد الدين العام حتى سبتمبر
ليبيا
الرئيس الأميركي يغادر مستشفى «والتر ريد» ويعود إلى البيت الأبيض
دولى
مصدر لـ«رويترز»: ارتفاع إنتاج النفط الليبي إلى 290 ألف برميل يوميًا
ليبيا
إخلاء وحدات سكنية جنوب أجدابيا استولى عليها مواطنون
ليبيا
فلوسنا - الحلقة 54
فيديو
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف تقي نفسك من الفيروسات؟