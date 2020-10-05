حضري فطيرة الطاوة الشهية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أكتوبر 2020, 11:49 صباحا

نقدم إليكِ اليوم طريقة تحضير فطيرة الطاوة الشهية بحشوة البطاطا والمعدنوس، تعلمي الطريقة معنا وطبقيها بنفسك.

المكونات
2 كوب ونصف دقيق
ملعقة صغيرة خميرة بيرة
ملح «حسب رغبتك»
ملعقة زبد أو زيت
بيضة
ماء دافئ للعجن

مكونات الحشو
بطاطس مسلوقة أو مقلية أصابع
بصل أخضر مفروم
معدنوس مفروم
ملح وفلفل أسود وزعتر وجبنة مبشورة موزاريلا

طريقة التحضير
نمزج المكونات ثم نضيف الدقيق والماء بالتدريج مع العجن الجيد حتى تتكون عجينة صلبة متماسكة.
- نقسم العجينة إلى كويرات ثم نضعها على سطح صلب ونفردها بعصاة العجن حتى تتكون عجينة مستديرة.
- نضع الحشو في المنتصف ونضم أطراف العجينة المستديرة إلى الوسط ونضغط عليها قليلاً وندهنها بالزبد، ثم نضعها في طنجرة مدهونة بقطرات من الزيت أو الزبد ونضع الفطيرة ونحمرها على الجهتين، حتى تنضج ويتغير لونها وتصبح جاهزة للتقديم.

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