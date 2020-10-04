بطاطا بحشوة المفروم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أكتوبر 2020, 05:22 مساء

نقدم اليك طريقة تحضير البطاطا بحشوة المفروم الشهية لتعديها في مطبخكِ من صنع يديكِ بسهولة، تعرفي معنا على خطوات تحضيره وفقا لموقع «شهية».

المكونات
12 حبة بطاطا صغيرة.
2 كوب أرز أبيض.
عصير طماطم أو شرائح طماطم.
¼ كيلو لحم مفروم.
ملح وفلفل أسود، حسب الرغبة.
بهارات مشكلة حسب الرغبة.
القليل من المعدنوس (البقدونس).
القليل من الكزبرة الخضراء.
بصلة مقطعة.
3 فصوص ثوم مفروم.
معجون الطماطم.
ماء.

طريقة التحضير
- تقشّر البطاطا وتغسل، ومن ثم يقطع رأسها وتجوّف مثل الكوسة للحشو.
- يحمّر البصل على النار في قدر حتى يصبح ذهبي اللون.
- يضاف إليه المعدنوس والكزبرة المقطعة مع التقليب.
- يضاف اللحم المفروم والبهارات والملح إلى المكونات على النار وتترك حتى ينضج اللحم.
- يضاف الأرز إلى اللحم مع عصير الطماطم والثوم، وتقلّب المقادير جيدًا وتترك على النار مدة 10 دقائق.
- ترفع المكونات عن النار وتترك حتى تبرد قليلاً، ومن ثم تحشى البطاطا بها.
- ترص حبات البطاطا في طنجرة ويضاف إليها المرق المكون من الماء ومعجون الطماطم حتّى تغطيها بالكامل، وتطهى لمدة 30 دقيقة حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.

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