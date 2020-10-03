فيليه الدجاج بالليمون

يحضَّر من الدجاج أشهى الأكلات في العالم، واليوم تعرفي معنا على طريقة تحضير فيليه الدجاج مع صوص الليمون، حسب وصفة «شملولة».

المكونات

4 صدور دجاج فيليه.

كوب مرقة دجاج.

ثمرتا ليمون مقطعتان شرائح.

نصف كوب دقيق أبيض.

ربع كوب عصير ليمون.

عودا بصل أخضر مقطع.

فصا ثوم مهروس.

ملعقتان كبيرتان زيت.

ملعقة كبيرة بشر ليمون.

ملعقتان كبيرتان زبد.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة زنجبيل مفروم.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بهارات دجاج.

طريقة التحضير

- اغسلي فيليه الدجاج جيدًا، واطرقيه بمطرقة اللحوم، ثم ضعيه جانبًا وتبلي فيليه الدجاج بالملح والفلفل الأسود وبهارات الدجاج، ثم ضعيه في الدقيق حتى يغطيه بطبقة رقيقة.

- ضعي الزيت حتى يسخن في مقلاة واسعة وعلى نار متوسطة.

- ضعي فيليه الدجاج في المقلاة، وقلبيه على الجانبين حتى يكتسب اللون الذهبي، ثم ارفعيه جانبًا.

- ضعي الزبد والزنجبيل والثوم وبشر الليمون وعصير الليمون والشوربة والبصل الأخضر، وقلبيها حتى تتجانس.

- أعيدي فيليه الدجاج في المقلاة مرة أخرى، واتركيها على نار هادئة لمدة 5 دقائق حتى تنضج تمامًا وتكون جاهزة.. وصحتين.