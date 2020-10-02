شرمولة حارة

(أرشيفية: الإنترنت)

نقدم لك طريقة عمل شرمولة ليبية حارة، يمكن تقديمها مع لحمة التونا أوالجبنة الصفراء، بحسب موقع "موضوع".

المكونات

خمس حبات من البندورة.

ثلاث حبات من الخيار.

ثلاثة قرون من الفلفل الأخضر الحار.

حبة واحدة من البصل.

ملح، حسب الرغبة.

زيت زيتون.

زيتون مقطع إلى شرائح.

طريقة التحضير

يتم تقطيع كلّ من البندورة، والخيار، والبصل، والفلفل الأخضر إلى قطعٍ صغيرةٍ ثمّ يُضاف إليهم الملح وزيت الزيتون.

يتم خلط الخليط جيّدًا في وعاء، ثمّ يتم تزيينها بشرائح الزيتون الأخضر والأسود. يمكن أكلها مع لحمة التونا أو الجبنة الصفراء بسبب طعمها الحار اللاذع.