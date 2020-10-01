مافن مالح بالخضار للفطور

نوّعي أطباق وصفات الفطور الصباحي، وتعلمي كيفية تحضير وصفات المافن الشهية بالخضار، وصفة خفيفة ستنال إعجاب عائلتك.
المكونات
- البيض : 4 حبات
- جبن موزاريلا : كوب
- الجزر : ثلاثة أرباع الكوب (مبشور)
- الذرة : ثلاثة أرباع الكوب
- البازيلاء : ربع كوب
- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة
- بهارات : رشّة
- ملح : رشّة
طريقة التحضير
1- في طبق كبير ضعي الجزر والبازيلاء والذرة وقلبي جيداً.
2- أحضري صينية المافن وادهنيها بالزيت النباتي.
3- ضعي مزيج الخضار بقوالب المافن.
4- في طبق كبير ضعي البيض والملح والبهارات واخفقي جيداً.
5- ضعي مزيج البيض في قوالب المافن.
6- ضعي الجبن على قوالب المافن.
7- أدخلي الصينية للفرن لمدة 20 دقيقة، وقدميه كوجبة فطور أو عشاء صحية.