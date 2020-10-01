مافن مالح بالخضار للفطور

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أكتوبر 2020, 12:11 مساء
مافن مالح بالخضار (أرشيفية:انترنت)

نوّعي أطباق وصفات الفطور الصباحي، وتعلمي كيفية تحضير وصفات المافن الشهية بالخضار، وصفة خفيفة ستنال إعجاب عائلتك.

المكونات

- البيض : 4 حبات
- جبن موزاريلا : كوب
- الجزر : ثلاثة أرباع الكوب (مبشور)
- الذرة : ثلاثة أرباع الكوب
- البازيلاء : ربع كوب
- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة
- بهارات : رشّة
- ملح : رشّة

طريقة التحضير

1- في طبق كبير ضعي الجزر والبازيلاء والذرة وقلبي جيداً.

2- أحضري صينية المافن وادهنيها بالزيت النباتي.

3- ضعي مزيج الخضار بقوالب المافن.

4- في طبق كبير ضعي البيض والملح والبهارات واخفقي جيداً.

5- ضعي مزيج البيض في قوالب المافن.

6- ضعي الجبن على قوالب المافن.

7- أدخلي الصينية للفرن لمدة 20 دقيقة، وقدميه كوجبة فطور أو عشاء صحية.

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