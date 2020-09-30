بسكويت إسفنجي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 سبتمبر 2020, 12:15 مساء
بسكويت إسفنجي (الإنترنت)

تعرَّفي معنا إلى طريقة تحضير البسكويت الإسفنجي في خطوات سهلة وبسيطة، وتستطيعين أن تتناوليه مع الشاي أو القهوة أو استخدامه في عمل حلوى التراميسو، تعرَّفي إلى الطريقة معنا وفقًا لموقع «الآن».

المكونات
نصف كوب دقيق.
ثلاث بيضات.
خمس ملاعق كبيرة سكر.
ملعقة صغيرة بيكينغ باودر.
رشة فانيليا.
رشة خل.
سكر مطحون للتزيين.

طريقة التحضير
- يفصل الصفار عن البياض، ويوضع كل منهما في وعاء.
- يضاف الخل والفانيليا إلى بياض البيض، ويخفق جيدًا حتى يصبح أشبه بالرغوة.
- يضاف إليه ملعقتان من السكر، ويخفق مرة أخرى حتى يثقل.
- يضاف ثلاث ملاعق من السكر إلى الصفار، ويخفق جيدًا حتى يصبح أبيض اللون.
- يوضع الدقيق في بولة، ويضاف إليه البيكينغ باودر، وينخل جيدًا.
- يضاف خليط الدقيق إلى الصفار، ويقلب برفق، ويضاف خليط البيض إليها، وتخلط كل المكونات حتى تتجانس.
- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وتبطن الصينية بورقة زبدة.
- يوضع الخليط في كيس حلواني، ويشكل على هيئة أصابع طولية في الصينية مباشرة.
- تدخل الفرن لمدة عشر دقائق حتى ينضج ويخرج من الفرن، وتسحب ورقة الزبدة برفق، ويترك ليبرد ويصبح جاهزًا للتقديم.

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