حضري حرايمي سردين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 سبتمبر 2020, 01:40 مساء
حرايمي سردين (الإنترنت)

تعرفي على طريقة تحضير حرايمي سردين على الطريقة الإسبانية، بحسب كتاب «أشهر وصفات طهي أسماك المتوسط».

المكونات والمقادير:
1 كيلوغرام سردين منزوع الرأس والعمود الفقري
6 فصوص ثوم
نصف كوب زيت زيتون
200 غرام لوز محمص ومهروس
فلفل أحمر (حسب الرغبة)
4 ملاعق معجون طماطم
4 حبات طماطم مقشرة بدون بذر ومبشورة
ملح وكمون

الطريقة والخطوات:
يشوح الثوم في الزيت ثم يضاف الفلفل وصحن ماء مذاب فيه معجون الطماطم.
يحرك الخليط ثم يضاف اللوز والطماطم الأخضر ويتواصل الطهي حتى تنضج الصلصة ويضاف الكمون والملح.
تضاف قطع السمك وقرون الفلفل ويستمر الطهي حتى نضوج السمك.
يمكن تقديم الطبق ساخنًا مع الأرز الأبيض.. وصحتين.

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