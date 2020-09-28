حضري حرايمي سردين

حرايمي سردين (الإنترنت)

تعرفي على طريقة تحضير حرايمي سردين على الطريقة الإسبانية، بحسب كتاب «أشهر وصفات طهي أسماك المتوسط».

المكونات والمقادير:

1 كيلوغرام سردين منزوع الرأس والعمود الفقري

6 فصوص ثوم

نصف كوب زيت زيتون

200 غرام لوز محمص ومهروس

فلفل أحمر (حسب الرغبة)

4 ملاعق معجون طماطم

4 حبات طماطم مقشرة بدون بذر ومبشورة

ملح وكمون