حساء البطاطا الحلوة

نقدم إليكِ حساءً شهيًّا ومغذيًا وسهل التحضير من البطاطا الحلوة، تعرفي على الطريقة معنا بسعرات حرارية قليلة وذلك وفقًا لموقع «سيدتي».

المكونات

كيلو وربع من البطاطا الحلوة.

40 غرامًا من القرفة.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من بودرة جوزة الطيب.

6 ثمراتت متوسطة الحجم من الجزر.

4 فصوص من الثوم.

رأسان من البصل متوسط الحجم.

كوب من الكريمة السائلة.

100 غرام من الزبدة.

لتران من مرق الدجاج

طريقة التحضير

- نقشر البصل ونفرمه فرمًا ناعمًا ونقشر الثوم ونهرسه.

- نغسل حبات الجزر والبطاطا ونقشرها ثم نقطعها إلى مكعبات متوسطة الحجم.

- نضع الزبدة في قدر على نار هادئة ونتركها تذوب ثم نضع الثوم والبصل ونقلب.

- نضيف مكعبات الجزر والبطاطا الحلوة ونحرك المكونات جيدًا.

- نترك القدر على النار مدة عشر دقائق مع التحريك بين الحين والآخر.

- نسكب لترين من مرق الدجاج ونضيف الملح والفلفل الأسود والقرفة وجوزة الطيب ونحرك المكونات مرة أخرى وبشكل جيد.

- نرفع النارعلى درجة حرارة متوسطة ونغطي القدر ونتركه مدة 30 دقيقة إلى أن تنضج مكعبات البطاطا والجزر.

- نرفع القدر عن النار ونسكب المزيج في الخفاق الكهربائي ونخفقه جيدًا لنحصل على قوام ناعم.

- نعيد المزيج إلى القدر ونضيف الكريمة السائلة ونحرك المكونات بشكل جيد.

- نرفع القدر عن النار ويصبح جاهزًا للتقديم.