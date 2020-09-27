كاليماري بالجبن والخضراوات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 سبتمبر 2020, 05:14 مساء

تعلمي معنا اليوم طريقة تحضير الكاليماري المحشي بالجبن والخضراوات، تعرفي معنا على المكونات والمقادير والوصفة.

المكونات
كاليماري منظف.
بقسماط مجروش.
100 غرام سلامي أو بسطرمة.
100 غرام موتزاريلا.
كوب جبن رومي مبشورة.
بيضة.
½ كوب معدنوس مفروم.
1/4 كوب زيت.
2 فص ثوم.
فلفل أخضر شرائح.
مكعب مرقة الدجاج.
كوب ماء.

طريقة التحضير
- يخلط البقساط المجروش مع السلامي والجبن والبيضة و ½ كمية المعدنوس، مع إضافة ملعقة كبيرة من الزيت وتخلط جميع المكونات جيدًا.
- يحشى الكاليماري بالخليط وتغلق الفتحة بخلة أسنان.
في مقلاة واسعة يضاف الزيت والثوم والفلفل والمعدنوس المتبقي ويطهى لمدة دقيقة تقريبًا.
ثم يضاف الكالماري ويطهى حتى يبدأ تغيير لونه ويصبح لونه ذهبيًّا قليلًا.
- يضاف كوب الماء ومرقة الدجاج وتخفض الحرارة وتغطى المقلاة حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حمدوك: تطبيع العلاقات مع إسرائيل يتطلب توافقاً بين السودانيين
عربى
وليامز: لن يدور أي نقاش حول أسماء معينة أمام منتدى الحوار الليبي
ليبيا
فلوسنا - (الحلقة 51): مقابلة مع محمد هيثم عيسى وكيل وزارة «صحة الوفاق»
فيديو
أول رجل شفي من الإيدز وصل المرحلة الأخيرة من السرطان
طب وصحة
كيف نجح مخرج مبتدئ في إقناع هوبكينز بفيلمه الجديد؟
ثقافة وفن
ولادة قيصرية ناجحة لأم مصابة بفيروس «كورونا» في بنغازي
ليبيا
وليامز توصي بعقوبات على من يحاول إفساد محادثات جنيف
ليبيا
الصحة التونسية و«تونسيار» تعلنان إجراءات خاصة للوافدين من ليبيا فور فتح الحدود
ليبيا
شرطة بيلاروسيا تعتقل العشرات مع استمرار الاحتجاجات ضد لوكاشينكو
دولى
حمدوك: نرفض ربط حذف السودان من قائمة الإرهاب الأميركية بالتطبيع مع «إسرائيل»
عربى
إنتاج الأجسام المضادة لـ«كورونا» خلال 14 يوما من التطعيم
طب وصحة
29 مليون دينار تفجر أزمة الديون في الاتحاد
رياضة محلية
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: السجن لطبيب أسنان أجرى عملية على لوح «هوفربورد»