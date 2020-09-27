كاليماري بالجبن والخضراوات

تعلمي معنا اليوم طريقة تحضير الكاليماري المحشي بالجبن والخضراوات، تعرفي معنا على المكونات والمقادير والوصفة.

المكونات

كاليماري منظف.

بقسماط مجروش.

100 غرام سلامي أو بسطرمة.

100 غرام موتزاريلا.

كوب جبن رومي مبشورة.

بيضة.

½ كوب معدنوس مفروم.

1/4 كوب زيت.

2 فص ثوم.

فلفل أخضر شرائح.

مكعب مرقة الدجاج.

كوب ماء.

طريقة التحضير

- يخلط البقساط المجروش مع السلامي والجبن والبيضة و ½ كمية المعدنوس، مع إضافة ملعقة كبيرة من الزيت وتخلط جميع المكونات جيدًا.

- يحشى الكاليماري بالخليط وتغلق الفتحة بخلة أسنان.

في مقلاة واسعة يضاف الزيت والثوم والفلفل والمعدنوس المتبقي ويطهى لمدة دقيقة تقريبًا.

ثم يضاف الكالماري ويطهى حتى يبدأ تغيير لونه ويصبح لونه ذهبيًّا قليلًا.

- يضاف كوب الماء ومرقة الدجاج وتخفض الحرارة وتغطى المقلاة حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.