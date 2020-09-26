كعكة القهوة الشهية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 سبتمبر 2020, 12:03 مساء

تعرفي معنا اليوم على طريقة إعداد كعكة القهوة والبندق اللذيذة والمميزة للغاية، التي ستنال إعجاب جميع أفراد أسرتك خاصة عشاق القهوة.
إليك المقادير والوصفة الكاملة للحصول على أفضل النتائج وذلك وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات
كوب دقيق قمح كامل.
ملعقتان صغيرتان بايكنغ باودر.
ملح – رشة.
3 ملاعق كبيرة زبدة قليلة الدسم.
200 غرام سكر فركتوز.
4 بيضات مخفوقة.
ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان مذوّبة بماء ساخن.
ملعقة صغيرة خلاصة فانيليا.
كوب بندق مجروش.

التغليفة.
200 غرام شوكولاتة سوداء مقطّعة.
كوب كريمة قليلة الدسم ساخنة.

طريقة التحضير
- في وعاء، أخلطي الدقيق، البايكنغ باودر والملح.
أخفقي الزبدة والسكر حتى تحصلي على مزيج كريمي.
أضيفي البيض واخفقي من جديد.
- زيدي مزيج الدقيق تدريجيًّا مع الخلط المستمر على سرعة منخفضة.
- اسكبي القهوة والفانيليا وقلّبي ثمّ زيدي البندق المجروش وقلّبي من جديد.
- ضعي مزيج الكيك في صينية فرن مدهونة بالقليل من الزبدة ومنثورة بالدقيق.
- اخبزي الكيك في فرن محمَّى مسبقًا على حرارة 180 درجة مئوية لـ35 دقيقة.
- لتحضير التغليفة، ذوّبي الشوكولاتة بالكريمة الساخنة واسكبيها على وجه الكيك.

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