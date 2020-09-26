كعكة القهوة الشهية

تعرفي معنا اليوم على طريقة إعداد كعكة القهوة والبندق اللذيذة والمميزة للغاية، التي ستنال إعجاب جميع أفراد أسرتك خاصة عشاق القهوة.

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المكونات

كوب دقيق قمح كامل.

ملعقتان صغيرتان بايكنغ باودر.

ملح – رشة.

3 ملاعق كبيرة زبدة قليلة الدسم.

200 غرام سكر فركتوز.

4 بيضات مخفوقة.

ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان مذوّبة بماء ساخن.

ملعقة صغيرة خلاصة فانيليا.

كوب بندق مجروش.

التغليفة.

200 غرام شوكولاتة سوداء مقطّعة.

كوب كريمة قليلة الدسم ساخنة.

طريقة التحضير

- في وعاء، أخلطي الدقيق، البايكنغ باودر والملح.

أخفقي الزبدة والسكر حتى تحصلي على مزيج كريمي.

أضيفي البيض واخفقي من جديد.

- زيدي مزيج الدقيق تدريجيًّا مع الخلط المستمر على سرعة منخفضة.

- اسكبي القهوة والفانيليا وقلّبي ثمّ زيدي البندق المجروش وقلّبي من جديد.

- ضعي مزيج الكيك في صينية فرن مدهونة بالقليل من الزبدة ومنثورة بالدقيق.

- اخبزي الكيك في فرن محمَّى مسبقًا على حرارة 180 درجة مئوية لـ35 دقيقة.

- لتحضير التغليفة، ذوّبي الشوكولاتة بالكريمة الساخنة واسكبيها على وجه الكيك.