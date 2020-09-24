كباب حلة من المطبخ المصري

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 سبتمبر 2020, 10:23 صباحا
كباب حلة من المطبخ المصري (أرشيفية:انترنت)

يشتهر المطبخ المصري بالعديد من وصفات اللحوم الشهية، جربي تحضير وصفات الكباب، وقدميها على الغداء اليوم.

- اللحم : 1 كيلو (مقطع بدون عظم)
- سمن : 2 ملعقة كبيرة
- البصل : 2 حبة (كبير الحجم / مفروم فرماً خشناً)
- الثوم : 4 فصوص (مهروس)
- الفلفل الأخضر : 2 قرن (مفروم)
- ملح : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
- بهار مشكل : نصف ملعقة صغيرة
- فحم : قطعة (للتبخير)

طريقة التحضير

1- تسخن السمنة في قدر سميك الأطراف، ويتم إضافة البصل فوق السمنة مع التقليب المستمر إلى أن يأخذ البصل اللون الذهبي.

2- يتم إضافة الثوم المهروس والفلفل الأخضر المفروم مع الاستمرار بالتقليب.

3- نضع اللحمة بالتدريج وتشويحها بالبصل إلى أن يتغير لونها ولون الخليط إلى البني الغامق.

4- يضاف البهار المشكل والفلفل الأسود مع الاستمرار بالتقليب إلى أن تجف اللحمة وتتشوَّح بشكل كامل، ثم يتم اضافة نصف كوب من الماء مع تقليب اللحمة.

5- يوضع غطاء على القدر وتركها على نار هادئة لمدة 30 دقيقة، ويضاف كوب آخر من الماء بعد مرور 30 دقيقة وترك الطنجرة على الغاز وهي مغطاة بالكامل لمدة ساعة ونصف حتى تتسبك الصلصة، وتوضع قطعة الفحم على النار حتَّى تتجمَّر.

6- يتم إحضار قطعة من ورق القصدير ووضعها في القدر مع إضافة مقدار ملعقة كبيرة من زيت الزيتون بداخلها.

7- ترفع قطعة الفحم من على النار ووضعها فوق قطعة القصدير مع تغطية الحله لمدة 5 دقائق حتى تأخذ نكهة الفحم.

8- يضاف الملح في آخر خطوة ومن ثم وضع اللحمة في صحن للتقديم.

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