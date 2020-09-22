برغر لحم محشي جبن

برغر لحم محشي جبن (الإنترنت)

تعرفي معنا على طريقة عمل برغر لحم محشي جبن، حسب «أطيب طبخة».

المكونات

لتحضير اللحم:

جبن شيدر بحسب الرغبة.

لحم مفروم 500 غرام.

خردل ملعقة صغيرة.

كتشاب ملعقة صغيرة.

ملح ملعقة صغيرة.

فلفل أسود ملعقة صغيرة.

زيت نباتي ملعقة كبيرة.

زبدة ملعقة صغيرة.

للتقديم:

خبز برغر 3.

كاتشاب بحسب الرغبة.

خردل بحسب الرغبة.

خس بحسب الرغبة.

طماطم بحسب الرغبة.