وصفة حديثة للبركوكش

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 سبتمبر 2020, 12:15 مساء
البركوكش وهي من الأكلات الليبية التقليدية (بوابة الوسط)

تعرفي معنا اليوم على طريقة تحضير البركوكش، وهي من الأكلات الليبية التقليدية القديمة، التي انقرضت منذ مدة طويلة.

ونعيد تقديمها لكن مع استبدال نبات الحريق والحميضة والخبيزة بأعشاب عطرية مثل الشبت والكسبر والنعناع، حسب كتاب «ماء وملح» لمعديه محمد ونجاة المغيربي.

المكونات
6 قطع من القرقوش.
معلقتا معجون طماطم.
ثلاث ثمرات طماطم.
نصف كوب دهان (دهن).
رأس بصل مفروم.
نصف كوب حمص.
نصف كوب بازيليا.
ربع كوب عدس.
معلقتا حلبة.
كوب ونصف دقيق.
معلقتا شبت مفروم.
معلقتا كسبر مفروم.
معلقتا نعناع مفروم.
بليبشة.
فلفل أخضر.
لتر ماء.
نصف ملعقة فلفل أخضر.
نصف ملعقة بزار.
ملعقة كراوية.
ملح.
ملعقة فلفل مجروش.

الطريقة
على النار نضع طنجرة بها ماء حتى يغلي ثم نضيف إليه القرقوش والطماطم وباقي التوابل والدهان والبقول ونتركه يغلي حتى ينضج القديد، ثم نعوض الماء المفقود ونتركها على النار.
في صحن نضع الدقيق ونرشه بنحو نصف كوب ماء ونفركه بالأصابع.
ثم نضع الأعشاب العطرية بالمرق ثم نضيف إليه الدقيق المفروك ونتركه يغلي لمدة 10 دقائق ثم يسكب في صحن ويقدم ساخنًا.

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