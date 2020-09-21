وصفة حديثة للبركوكش

البركوكش وهي من الأكلات الليبية التقليدية (بوابة الوسط)

تعرفي معنا اليوم على طريقة تحضير البركوكش، وهي من الأكلات الليبية التقليدية القديمة، التي انقرضت منذ مدة طويلة.

ونعيد تقديمها لكن مع استبدال نبات الحريق والحميضة والخبيزة بأعشاب عطرية مثل الشبت والكسبر والنعناع، حسب كتاب «ماء وملح» لمعديه محمد ونجاة المغيربي.

المكونات

6 قطع من القرقوش.

معلقتا معجون طماطم.

ثلاث ثمرات طماطم.

نصف كوب دهان (دهن).

رأس بصل مفروم.

نصف كوب حمص.

نصف كوب بازيليا.

ربع كوب عدس.

معلقتا حلبة.

كوب ونصف دقيق.

معلقتا شبت مفروم.

معلقتا كسبر مفروم.

معلقتا نعناع مفروم.

بليبشة.

فلفل أخضر.

لتر ماء.

نصف ملعقة فلفل أخضر.

نصف ملعقة بزار.

ملعقة كراوية.

ملح.

ملعقة فلفل مجروش.