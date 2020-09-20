ستيك اللحم والفطر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 سبتمبر 2020, 11:37 صباحا
وصفة ستيك اللحم والفطر الشهية. (الإنترنت)

نقدم لك اليوم طريقة تحضير ستيك اللحم والفطر لتعديها في مطبخك في خطوات سهلة وبسيطة.   

المكوّنات
2 قطعة ستيك بقري
1 ملعقة كبيرة ملح خشن
1 ملعقة كبيرة فلفل أسود 
50 غ زبدة
100 غ فطر طازج، شرائح
1 ملعقة كبيرة خردل
½ كوب كريمة طهي

الطريقة 
تتبل قطع الستيك بالملح والفلفل على كلا الوجهين.
في مقلاة عميقة وعلى نار عالية، تذاب الزبدة وتقلى قطع الستيك على كلا الوجهين حتى درجة الاستواء المرغوبة.
ترفع قطع الستيك من المقلاة وتترك جانبًا لترتاح.
في نفس المقلاة يشوح الفطر حتى تخرج منه كل السوائل وتتبخر تماماً، ثم يضاف الخردل ويقلب.
تضاف كريمة الطهي وتترك على النار لتغلي مدة 5-10 دقائق وتثخن قليلًا.
يقدم الستيك مع صلصة الفطر ساخنًا.. وصحتين.

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