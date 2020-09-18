كفتة الأرز في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 سبتمبر 2020, 11:05 صباحا
كفتة الأرز (الإنترنت)

كفتة الأرز من الوجبات الشهية التي يقبل عليها الصغار والكبار، لذلك نقدم إليكِ طريقة سهلة وسريعة لتحضيرها لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي، وفقًا لموقع «هناكل».

المكونات
1/2 كيلو لحمة مفرومة
1/2 كيلو أرز مغسول ومصفى
1/2 كوب معدنوس طازج
1/2 كوب شبت طازج
1/2 كوب كزبرة طازجة
بصلة كبيرة
6 فصوص ثوم
ملعقة كبيرة كمون
ملعقة كبيرة ملح
ملعقة كبيرة فلفل أسود
1/2 ملعقة كبيرة شطة «اختياري»
زيت للقلى
1/2 لتر شوربة لحمة

لعمل الصلصة
بصلة
4 فصوص ثوم
1/2 كوب عصير طماطم
ملعقة كبيرة معجون طماطم
ملعقة كبيرة سمنة

طريقة التحضير
- يفرم اللحم مع الأرز والثوم والبصل والمعدنوس والشبت والكزبرة، وجميع البهارات مع بعض في مطحنة الكبة وتطحن حتى نحصل على عجينة ناعمة متماسكة.
- تدخل العجين الثلاجة لمدة نصف ساعة، ثم تشكل على شكل كرات أو أصابع.
- تقلى أصابع الكفتة في الزيت.

لتحضير الصلصة
- تحمر البصلة المفرومة مع 3 فصوص ثوم في ملعقة سمن ونضيف عليها عصير الطماطم وتترك لتتسبك.
- يضاف نصف لتر شوربة لحم وعندما تغلي نضيف الكفتة، وتترك 30 دقيقة تقريبًا حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.

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