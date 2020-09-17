شاورما اللحم على طريقة المطاعم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 سبتمبر 2020, 10:59 صباحا
شاورما اللحم (أ ف ب)

الشاورما من الأطباق المفضلة لجميع أفراد العائلة، حضريها على سفرتك واستمتعي بطعمها مع أفراد العائلة.

المكونات

- اللحم: نصف كيلو (مقطع شرائح)
- دهن الغنم: قطعة (مفروم)
- لبن: كوب
- الفلفل الأخضر: 2 حبة
- البصل: 2 حبة (مبشور)
- طماطم: 2 حبة (مقطعة مكعبات)
- بقدونس: باقة (مفروم)
- الثوم: فص (مهروس)
- الخل: ربع كوب
- جوزة الطيب: ربع ملعقة صغيرة
- ملح: نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

1- نتبل اللحم بالملح والفلفل ونضع عليه الزبادي، الثوم، جوزة الطيب والخل ونتركه لمدة ساعة ليُتبل.

2- نضع الليّة المفرومة (الدهن) في قدر ونضع عليها اللحم، نقليها قليلاً ثم نضيف البصل والفلفل الأخضر ثم نغطيها مع وضع قليل من الماء كلما احتاجت.

3- نضيف مكعبات الطماطم فوق المزيج ونتركها حتى تنضج.

4- نضيف البقدونس المفرم ونقلب، وترفع الشاورما عن النار عندما تنضج اللحمة.

5- احشي الشاورما في الخبز المدهون بالطحينة.

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