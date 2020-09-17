شاورما اللحم على طريقة المطاعم

شاورما اللحم (أ ف ب)

الشاورما من الأطباق المفضلة لجميع أفراد العائلة، حضريها على سفرتك واستمتعي بطعمها مع أفراد العائلة.

المكونات

- اللحم: نصف كيلو (مقطع شرائح)

- دهن الغنم: قطعة (مفروم)

- لبن: كوب

- الفلفل الأخضر: 2 حبة

- البصل: 2 حبة (مبشور)

- طماطم: 2 حبة (مقطعة مكعبات)

- بقدونس: باقة (مفروم)

- الثوم: فص (مهروس)

- الخل: ربع كوب

- جوزة الطيب: ربع ملعقة صغيرة

- ملح: نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

1- نتبل اللحم بالملح والفلفل ونضع عليه الزبادي، الثوم، جوزة الطيب والخل ونتركه لمدة ساعة ليُتبل.

2- نضع الليّة المفرومة (الدهن) في قدر ونضع عليها اللحم، نقليها قليلاً ثم نضيف البصل والفلفل الأخضر ثم نغطيها مع وضع قليل من الماء كلما احتاجت.

3- نضيف مكعبات الطماطم فوق المزيج ونتركها حتى تنضج.

4- نضيف البقدونس المفرم ونقلب، وترفع الشاورما عن النار عندما تنضج اللحمة.

5- احشي الشاورما في الخبز المدهون بالطحينة.