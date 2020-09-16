مربى الجزر في 3 خطوات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 سبتمبر 2020, 12:30 مساء
مربى الجزر (الإنترنت)

تعرف على طريقة تحضير مربى الجزر في منزلك بدلًا من شرائها من الخارج في 3 خطوات فقط، لتعدي وجبة إفطار أو عشاء سهلة وسريعة لكل أفراد أسرتك وفق «شملولة».

المكونات والمقادير
نصف كيلو جزر مبشور
1ونصف كوب كبير سكر أبيض
ثلاثة أرباع كوب كبير ماء
عصير ليمونة واحدة كبيرة
1 ملعقة كبيرة بشر برتقال

الطريقة
نحضر الجزر ونقوم بغسله جيدًا، ثم نبشره بالمبشرة.
نضع السكر والماء في وعاء سميك على نار هادئة ثم نقلب بملعقة خشبية حتى يختفي السكر في الماء.
نضيف الجزر المبشور، وبشر البرتقال، ونعصر ليمونة واحدة كبيرة، ونغطي الإناء مع التقليب من فترة لأخرى ونتركه حتى تتكاثف السوائل وينضج الجزر ويصبح غليظ القوام.
نترك مربى الجزر حتى تبرد تمامًا وبعد ذلك نستطيع تقديمها مع الخبز أو حفظها في برطمانات للاستخدام عند الحاجة.

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