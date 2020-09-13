باتيه بالجبن

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير باتيه الجبن وحبة البركة، لتعديه في مطبخك بسهولة دون الحاجة لشرائه، تعلميه معنا وفقًا لموقع «الآن».

المكونات

1/2 كيلو دقيق

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

حبة بيض

ملعقتان كبيرتان خميرة

كوبان من اللبن الرايب أو أكثر حسب الحاجة

250 غرام جبنة رومى مبشورة

ملعقتان كبيرتان سمسم

ملعقتان كبيرتان حبة البركة

صفار بيض

نصف ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة بكينغ بودر

نصف ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير

- في إناء يتم خلط الدقيق مع البكينغ بودر والخميرة والسكر وذرة ملح، ثم يتم إضافة اللبن الرايب الدافئ إلى الخليط السابق ومعه البيضة، ثم يعجن لمدة ربع ساعة ويلم بالزيت ثم يغطى ويترك في مكان دافئ ليخمر.

- ثم يتم رفعه بأطراف الأصابع من الخارج للداخل، ليهبط من علو التخمير ثم يقطع كرات مع حشوه بالجبن ويغلق مثل القطايف.

- يترك الباتيه ليخمر ويدهن بالبيض ثم يرش بالسمسم وحبة البركة على الوجه، ويتم إدخاله فرنًا ساخنًا ويصبح جاهزًا للتقديم.