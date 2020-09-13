باتيه بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 سبتمبر 2020, 12:14 مساء

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير باتيه الجبن وحبة البركة، لتعديه في مطبخك بسهولة دون الحاجة لشرائه، تعلميه معنا وفقًا لموقع «الآن».

المكونات
1/2 كيلو دقيق
4 ملاعق كبيرة زيت زيتون
حبة بيض
ملعقتان كبيرتان خميرة
كوبان من اللبن الرايب أو أكثر حسب الحاجة
250 غرام جبنة رومى مبشورة
ملعقتان كبيرتان سمسم
ملعقتان كبيرتان حبة البركة
صفار بيض
نصف ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة بكينغ بودر
نصف ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير
- في إناء يتم خلط الدقيق مع البكينغ بودر والخميرة والسكر وذرة ملح، ثم يتم إضافة اللبن الرايب الدافئ إلى الخليط السابق ومعه البيضة، ثم يعجن لمدة ربع ساعة ويلم بالزيت ثم يغطى ويترك في مكان دافئ ليخمر.
- ثم يتم رفعه بأطراف الأصابع من الخارج للداخل، ليهبط من علو التخمير ثم يقطع كرات مع حشوه بالجبن ويغلق مثل القطايف.
- يترك الباتيه ليخمر ويدهن بالبيض ثم يرش بالسمسم وحبة البركة على الوجه، ويتم إدخاله فرنًا ساخنًا ويصبح جاهزًا للتقديم.

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