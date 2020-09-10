بسبوسة التمر

بسبوسة (ارشيفية:انترنت)

نفدم إليك وصفات البسبوسة المتنوعة، واخترنا لك اليوم طريقة عمل البسبوسة بطعم التمر الرائع وبدون استخدام البيض.

المكونات

- معجون التمر : كوب

- الماء : كوب

- سميد ناعم : كوب

- السكر الأسمر : نصف كوب

- الزيت النباتي : نصف كوب

- حليب بودرة : 3 ملاعق كبيرة

- الخميرة الفورية : ملعقة صغيرة

- خلاصة الفانيليا : ملعقة صغيرة

- الحليب المكثّف : كوب (محلّى)

- القرفة : ربع كوب (مطحونة)

- الطحينية : 2 ملعقة كبيرة

- فستق حلبي : ربع كوب (مجروش / للتزيين)

طريقة التحضير

1- حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، وادهني طاجين الفرن بالطحين.

2- في وعاء، ضعي الزيت والسكر، واخفقي المكونات حتى تتجانس.

3- أضيفي معجون التمر، الماء والحليب، وبواسطة الخفاق الكهربائي، اخلطي المزيج حتى يتجانس.

4- زيدي السميد، الخميرة والفانيليا.، واخلطي المزيج حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

5- اسكبي العجينة في الطاجين، وسوي السطح بواسطة سباتولا.

6- أدخلي الطاجين إلى الفرن لـ35-40 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي.

7- أخرجي الصينية من الفرن واسكبي الحليب المكثف المحلى على الوجه، وانخلي القرفة المطحونة على الوجه.

8- زيّني البسبوسة بالفستق الحلبي.