بسبوسة التمر

نفدم إليك وصفات البسبوسة المتنوعة، واخترنا لك اليوم طريقة عمل البسبوسة بطعم التمر الرائع وبدون استخدام البيض.
المكونات
- معجون التمر : كوب
- الماء : كوب
- سميد ناعم : كوب
- السكر الأسمر : نصف كوب
- الزيت النباتي : نصف كوب
- حليب بودرة : 3 ملاعق كبيرة
- الخميرة الفورية : ملعقة صغيرة
- خلاصة الفانيليا : ملعقة صغيرة
- الحليب المكثّف : كوب (محلّى)
- القرفة : ربع كوب (مطحونة)
- الطحينية : 2 ملعقة كبيرة
- فستق حلبي : ربع كوب (مجروش / للتزيين)
طريقة التحضير
1- حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، وادهني طاجين الفرن بالطحين.
2- في وعاء، ضعي الزيت والسكر، واخفقي المكونات حتى تتجانس.
3- أضيفي معجون التمر، الماء والحليب، وبواسطة الخفاق الكهربائي، اخلطي المزيج حتى يتجانس.
4- زيدي السميد، الخميرة والفانيليا.، واخلطي المزيج حتى تحصلي على عجينة ناعمة.
5- اسكبي العجينة في الطاجين، وسوي السطح بواسطة سباتولا.
6- أدخلي الطاجين إلى الفرن لـ35-40 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي.
7- أخرجي الصينية من الفرن واسكبي الحليب المكثف المحلى على الوجه، وانخلي القرفة المطحونة على الوجه.
8- زيّني البسبوسة بالفستق الحلبي.