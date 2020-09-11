فتة لحم مصرية

يحتوي المطبخ المصري على أشهى المأكولات، اخترنا لك منه اليوم طريقة تحضير فتة باللحم لتتعلميها معنا وتحضريها لعائلتك وذلك وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

كيلو لحم ضأن أو النوع المفضل لديكم.

2 كوب أرز.

4 خبز أسمر.

3 ملاعق كبيرة ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم.

7 ملاعق كبيرة سمن بلدي.

كوب خل.

2 حبة مستكة.

3 حبات حبهان.

ورق لاورا.

ملح و فلفل.

طريقة التحضير

- يغسل اللحم جيدًا بالماء ثم ينقع في إناء به الماء البارد و1/2 كوب خل و1/2 كوب ملح لمدة 15 دقيقة ثم تغسل مرة أخرى تحت الماء الجاري.

- يسلق اللحم فى وعاء عميق مع حبهان وورق لاورا على نار هادئة حتى ينضج تمامًا لمدة لا تقل عن 60 دقيقة.

- تصفى خمس أكواب من مرقة اللحم و تترك جانبًا.

- يغسل الأرز بالماء جيدًا ويصفى.

- تسخن 2 ملعقة من السمن فى إناء متوسط ويضاف الحبهان والمستكة وتقلب لمدة دقيقتين ثم يضاف الأرز ويقلب لدقيقة أخرى.

- يضاف 2 أكواب ماء ونصف إلى الأرز وملح ويترك حتى يتشرب الماء ثم تخفض النار تمامًا ويترك لمدة 15 دقيقة.

- يحمر الثوم في 2 ملعقة سمن فى مقلاة ثم يضاف إليه معجون الطماطم و1/2 كوب ماء و 1/2 كوب خل وتترك حتى الغليان ثم ترفع من على النار.

- يقطع الخبز قطع صغيرة ويحمر في مقلاة مع 3 ملاعق سمن.

- تضاف المرقة السابق تحضيرها تدريجيًا مع 3/4 كوب من الصلصة ويقلب مع الخبز المحمر حتى يصبح الخبز طريًا.

- يرص الخبز في صينية ويوضع الأرز وترش بعض الصلصة فوق الأرز وتوضع الصينية في الفرن لمدة 10 دقائق.

- تخرج الصينية من الفرن وترص قطع اللحم على السطح وتصبح جاهزة للتقديم.