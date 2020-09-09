من المطبخ الليبي نقدم لك طريقة تحضير فاصوليا بالكرشة، فتعرفي على الخطوات لتعيها في مطبخك.
المكونات والمقادير:
كرشة عجل
½ 1 كوب فاصوليا ناشفة
سمن أو زيت
بصلة كبيرة
½ 1 كوب طماطم
صلصة
ثوم
ملعقة كبيرة كمون
فلفل أحمر
فلفل أخضر
بزار
فلفل أكحل
حرارات
ملح
معدنوس
الكزبر
الطريقة:
تنقع الفاصوليا في الماء طوال الليل ثم توضع على نار هادئة في ماء مضاف إليه ملعقة صغيرة زيت حتى يسهل نضجها.
تقطع الكرشة إلى قطع متوسطة الحجم، ثم يحمر البصل في السمن أو الزيت بعد تقطيعه رفيعًا، وتضاف الكرشة للبصل وتترك حتى تشرب ماءها.
يضاف الطماطم المعصور والصلصة والتوابل وقليل من كمون الحوت ورؤوس الفلفل، ثم تترك على نار هادئة حتى تنضج.
حين تنضج تضاف إليها الفاصوليا دون تصفيتها من الماء.
يدق الثوم مع الكمون والملح ويضاف إليها ويقطع الكزبر أو المعدنوس رفيعًا ويضاف للأكلة، ثم تترك تغلي لمدة 5 دقائق.
تغرف الفاصوليا بالكرشة وتقدم في صحون وتؤكل مع الخبز.. وصحتين.