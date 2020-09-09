فاصوليا بالكرشة

فاصوليا بالكرشة (الإنترنت)

من المطبخ الليبي نقدم لك طريقة تحضير فاصوليا بالكرشة، فتعرفي على الخطوات لتعيها في مطبخك.

المكونات والمقادير:

كرشة عجل

½ 1 كوب فاصوليا ناشفة

سمن أو زيت

بصلة كبيرة

½ 1 كوب طماطم

صلصة

ثوم

ملعقة كبيرة كمون

فلفل أحمر

فلفل أخضر

بزار

فلفل أكحل

حرارات

ملح

معدنوس

الكزبر