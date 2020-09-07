كعكة الموز والقرفة الشهية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 سبتمبر 2020, 12:19 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير كعكة خفيفة وشهية وسريعة التحضير، وهي كعكة الموز مع القرفة لتعديها في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقها الشهي، وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
ثلاثة أرباع كوب زبد.
ملعقتان صغيرتان فانيليا.
3 بيضات.
كوب وربع سكر.
3 أكواب دقيق.
ربع ملعقة صغيرة ملح.
ملعقة صغيرة وربع بيكنغ بودر.
كوب ونصف لبن زبادي.
3 حبات (مهروس) الموز:
ملعقة صغيرة قرفة.

طريقة التحضير
- سخني الفرن على حرارة 275 وجهزي صينية الكيك مقاس 9 إنشات، وادهنيها بالزبد ورشة طحين.
- اخلطي الدقيق والقرفة المطحونة والبيكنغ صودا والملح في وعاء وضعيه جانبًا.
- اخفقي الزبد والسكر بواسطة الخفاقة الكهربائية حتى يصبح الخليط هشًّا وكريميًّا.
- أضيفي البيض الواحدة تلو الأخرى مع الخفق، ثم أضيفي الفانيلا ثم أضيفي مزيج الطحين بالتناوب مع اللبن الزبادي مع استمرار الخفق.
-أضيفي الموز المهروس واخفقي حتى تتمازج المكونات وصبي خليط الكيك في الصينية المجهزة وأدخليها الفرن لمدة ساعة أو حتى ينضج الكيك.
- أخرجي الصينية من الفرن وضعيها في الفريزر فورًا لمدة 45 دقيقة وتصبح جاهزة للتقديم.

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