طاجن لحم مغربي

المطبخ المغربي غني بأشهى المأكولات وأطيبها، نقدم إليكِ منه اليوم طاجن اللحم بالطماطم تعرفي إلى الطريقة معنا وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات

1/2 كيلو لحم بقري

حبة بصلة

7 حبات طماطم

كوب فلفل أحمر شرائح

ملعقة كبيرة بهارات اللحم

ربع ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل

3 ملاعق كبيرة زيت

طريقة التحضير

- في طاجن مناسب الحجم، ضعي اللحم البقري المقطع إلى مربعات وأضيفي له البصل المفري وبهارات اللحم والقرفة والزيت والملح والفلفل الأسود والفلفل الأحمر ونصف كوب من الماء.

- قلبي جميع المكونات جيدًا واتركيها على النار لمدة 45 دقيقة مع الحرص على تغطية الطاجن.

- أضيفي إلى الطاجن قطع الطماطم المقطعة وأدخليه الفرن لمدة ربع ساعة أخرى ويصبح جاهزًا للتقديم ويمكنك تقديمه مع أرز أبيض أو معكرونة بصلصة الطماطم.