طاجن لحم مغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 سبتمبر 2020, 12:17 مساء

المطبخ المغربي غني بأشهى المأكولات وأطيبها، نقدم إليكِ منه اليوم طاجن اللحم بالطماطم تعرفي إلى الطريقة معنا وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات
1/2 كيلو لحم بقري
حبة بصلة
7 حبات طماطم
كوب فلفل أحمر شرائح
ملعقة كبيرة بهارات اللحم
ربع ملعقة صغيرة قرفة
ملعقة صغيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة فلفل
3 ملاعق كبيرة زيت

طريقة التحضير
- في طاجن مناسب الحجم، ضعي اللحم البقري المقطع إلى مربعات وأضيفي له البصل المفري وبهارات اللحم والقرفة والزيت والملح والفلفل الأسود والفلفل الأحمر ونصف كوب من الماء.
- قلبي جميع المكونات جيدًا واتركيها على النار لمدة 45 دقيقة مع الحرص على تغطية الطاجن.
- أضيفي إلى الطاجن قطع الطماطم المقطعة وأدخليه الفرن لمدة ربع ساعة أخرى ويصبح جاهزًا للتقديم ويمكنك تقديمه مع أرز أبيض أو معكرونة بصلصة الطماطم.

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