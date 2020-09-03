كب كيك البسكويت والكيري

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 سبتمبر 2020, 11:07 صباحا
كب كيك البسكويت والكيري (أرشيفية:انترنت)

كب كيك البسكويت والكيري من الحلويات المفيدة والغنية بالفيتامينات، كما أنها سهلة وسريعة، حضريها كوجبة خفيفة لابنائك

المكونات
- البيض: 3 حبات
- الفانيليا: ملعقة صغيرة
- سكر: ثلاث أرباع الكوب
- كيري: 4 مكعبات
- الزبدة: مكعب
- بسكويت: كوب
- دقيق: ثلاث أرباع الكوب
- بيكنغ بودر: ملعقة صغيرة
- ملح: رشّة
- الخل الأبيض: ربع ملعقة صغيرة
- الشوكولاتة: مكعب (ذائبة)
- الكاكاو: 2 ملعقة كبيرة
- قهوة سريعة الذوبان: ملعقة صغيرة
- حليب بودرة: ملعقة

طريقة التحضير

1- تضاف المقادير بالترتيب السابق في الخلاط الكهربائي، وبعد إضافة كل مكون تضرب.

2- يصب الخليط في قالب الكب كيك، وتدخل فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 170 مئوية، وتترك ما بين 30 إلى 40 دقيقة.

3- تزين بالشيكولاته.

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