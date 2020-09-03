كب كيك البسكويت والكيري

كب كيك البسكويت والكيري (أرشيفية:انترنت)

كب كيك البسكويت والكيري من الحلويات المفيدة والغنية بالفيتامينات، كما أنها سهلة وسريعة، حضريها كوجبة خفيفة لابنائك

المكونات

- البيض: 3 حبات

- الفانيليا: ملعقة صغيرة

- سكر: ثلاث أرباع الكوب

- كيري: 4 مكعبات

- الزبدة: مكعب

- بسكويت: كوب

- دقيق: ثلاث أرباع الكوب

- بيكنغ بودر: ملعقة صغيرة

- ملح: رشّة

- الخل الأبيض: ربع ملعقة صغيرة

- الشوكولاتة: مكعب (ذائبة)

- الكاكاو: 2 ملعقة كبيرة

- قهوة سريعة الذوبان: ملعقة صغيرة

- حليب بودرة: ملعقة

طريقة التحضير

1- تضاف المقادير بالترتيب السابق في الخلاط الكهربائي، وبعد إضافة كل مكون تضرب.

2- يصب الخليط في قالب الكب كيك، وتدخل فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 170 مئوية، وتترك ما بين 30 إلى 40 دقيقة.

3- تزين بالشيكولاته.