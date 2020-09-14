كفتة بالصلصة

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير كفتة اللحم الشهية مع الصلصة، لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي في خطوات سهلة وسريعة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

كوبان بقسماط مطحون

3 ثمرات طماطم مفرومة

3 ثمرات بصل مبشور

3 ملاعق كبيرة زيت

بيضة

ملح

فلفل أسود مطحون

معدنوس مفروم ناعمًا

1/2 ملعقة صغيرة قرفة

طريقة التحضير

- في بولة متوسطة الحجم اخلطي اللحم المفروم والبقسماط والبيض والبصل والمعدنوس والملح والقرفة والفلفل الأسود جيدًا.

- قومي بتشكيل مزيج اللحم إلى كرات متوسطة الحجم.

- سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

- ضعي كفتة اللحم في الزيت الساخن وقلبيها لتتحمر قليلا، ثم ضعي الطماطم والقليل من الماء تدريجيا، وقلبي ثم اتركي المزيج لمدة من 15 - 20 دقيقة حتى تنضج تمامًا، وتصبح جاهزة للتقديم.