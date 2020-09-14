كفتة بالصلصة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 سبتمبر 2020, 01:21 مساء

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير كفتة اللحم الشهية مع الصلصة، لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي في خطوات سهلة وسريعة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
كوبان بقسماط مطحون
3 ثمرات طماطم مفرومة
3 ثمرات بصل مبشور
3 ملاعق كبيرة زيت
بيضة
ملح
فلفل أسود مطحون
معدنوس مفروم ناعمًا
1/2 ملعقة صغيرة قرفة

طريقة التحضير
- في بولة متوسطة الحجم اخلطي اللحم المفروم والبقسماط والبيض والبصل والمعدنوس والملح والقرفة والفلفل الأسود جيدًا.
- قومي بتشكيل مزيج اللحم إلى كرات متوسطة الحجم.
- سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة.
- ضعي كفتة اللحم في الزيت الساخن وقلبيها لتتحمر قليلا، ثم ضعي الطماطم والقليل من الماء تدريجيا، وقلبي ثم اتركي المزيج لمدة من 15 - 20 دقيقة حتى تنضج تمامًا، وتصبح جاهزة للتقديم.

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