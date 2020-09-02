برياني الخضراوات

تعرفي معنا اليوم إلى طريقة عمل البرياني بالخضار، وفق وصفة «أطيب طبخة».

المكوّنات

2 كوب أرز منقوع

ملعقة صغيرة زعفران

كوب بازلاء

4 حبات جزر مفروم فرمًا ناعمًا

بصل مفروم فرمًا خشنًا

زنجبيل مقشر ومقطع

3 فصوص ثوم مهروس

ملعقة كبيرة كاري

بهارات برياني - ملعقة كبيرة

كمون

كزبرة مفرومة فرمًا خشنًا - ربع كوب

ملح

فلفل أسود مطحون

2 ملعقة زيت

طريقة التحضير

- اطحني البصل مع الثوم، الزنجبيل والكزبرة وتبّلي بالفلفل، الكمون، بهارات البرياني والكاري.

- حمي ملعقة من الزيت في قدر على النار وأضيفي المزيج المطحون ثم البازلاء والجزر وقلبي المكونات حتى تندمج.

- أضيفي نحو نصف كوب من الماء إلى المكونات واتركيها لمدة 15 دقيقة حتى تنضج.

- حمّي ملعقة من الزيت في قدر آخر وأضيفي كمية من الماء والملح ثم الأرز والزعفران بعد تصفيته من الماء واتركيه لنحو 15 دقيقة.

- أضيفي الأرز إلى مزيج الخضار وقلّبيه معه ثم اسكبيه في طبق للتقديم وقدميه ساخنًا.