برياني الخضراوات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 سبتمبر 2020, 12:01 مساء

تعرفي معنا اليوم إلى طريقة عمل البرياني بالخضار، وفق وصفة «أطيب طبخة».

المكوّنات
2 كوب أرز منقوع
ملعقة صغيرة زعفران
كوب بازلاء
4 حبات جزر مفروم فرمًا ناعمًا
بصل مفروم فرمًا خشنًا
زنجبيل مقشر ومقطع
3 فصوص ثوم مهروس
ملعقة كبيرة كاري
بهارات برياني - ملعقة كبيرة
كمون
كزبرة مفرومة فرمًا خشنًا - ربع كوب
ملح
فلفل أسود مطحون
2 ملعقة زيت

طريقة التحضير
- اطحني البصل مع الثوم، الزنجبيل والكزبرة وتبّلي بالفلفل، الكمون، بهارات البرياني والكاري.
- حمي ملعقة من الزيت في قدر على النار وأضيفي المزيج المطحون ثم البازلاء والجزر وقلبي المكونات حتى تندمج.
- أضيفي نحو نصف كوب من الماء إلى المكونات واتركيها لمدة 15 دقيقة حتى تنضج.
- حمّي ملعقة من الزيت في قدر آخر وأضيفي كمية من الماء والملح ثم الأرز والزعفران بعد تصفيته من الماء واتركيه لنحو 15 دقيقة.
- أضيفي الأرز إلى مزيج الخضار وقلّبيه معه ثم اسكبيه في طبق للتقديم وقدميه ساخنًا.

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