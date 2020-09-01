كراميل تشيز كيك

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020, 12:05 مساء

تعرَّفي معنا إلى طريقة تحضير تشيز كيك الشوكولاتة الشهية، مع إضافة صوص الكراميل وأعديه في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
بودرة كاكاو
صوص كراميل وصوص شوكولاتة
1/3 كوب زبد أو سمن مذاب
ثلاث علب جبن كريمي
3/4 كوب سكر
كوب ساور كريم
ملعقة صغيرة فانيليا
أربع بيضات

طريقة التحضير
- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- اخلطي الزبد مع بودرة الكاكاو، ثم ضعيها في صينية قابلة للاستخدام في الفرن.
- اضغطي على الخليط في الصينية حتى يصبح طبقة واحدة رقيقة.
- في بولة متوسطة الحجم اخلطي الجبن الكريمي والسكر حتى يتجانس.
- اضيفي الساور كريم والفانيليا إلى مزيج الجبن الكريمي وقلبي ثم ضعي البيض وقلبي مرة أخرى.
- ضعي مزيج الساور كريم والجبن الكريمي على مزيج الزبد والكاكاو وافرديه برفق.
- ضعي الصينية في الفرن لمدة من 55-60 دقيقة حتى تنضج تمامًا، واتركي الصينية حتى تبرد ثم ضعيها في الثلاجة تبرد لمدة أربع ساعات ثم زينيها بصوص الكراميل وصوص الشوكولاتة وتصبح جاهزة للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف على موعد كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة
رياضة عالمية
ماكرون يدعو من بيروت إلى الإسراع في تشكيل «حكومة بمهمة محددة»
دولى
أكثر من 128 ألف عاطل يترقبون تنفيذ قرار السراج بتشغيل الشباب
ليبيا
سرقة وتخريب 4 أبراج كهربائية بوادي الشاطئ يهدد بانقطاع التيار في بعض مناطق ...
ليبيا
رئيس البرلمان اللبناني يدعو إلى تغيير «النظام الطائفي»
عربى
كوشنر: السعودية سمحت بعبور الطائرة الإسرائيلية أجواءها إلى الإمارات
عربى
بالصور: عودة الطلاب إلى المدارس
ليبيا
الرئيس ميشال عون يدعو إلى إعلان لبنان «دولة مدنية»
عربى
مستشار ترامب يرجح تطبيع دول عربية وإسلامية علاقاتها مع إسرائيل قريبا
دولى
النهر الصناعي يكشف لقناة الوسط «wtv» حقيقة تلوث المياه في بنغازي
ليبيا
وزير العدل يبحث مع سفير نيجيريا آليات إعادة أبناء «داعش» النيجيريين إلى بلدهم
ليبيا
المقاتلون الأجانب وتفكيك الميليشيات.. أصعب مهمة في طريق الصفقة السياسية في ليبيا
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أكثر من 128 ألف عاطل يترقبون تنفيذ قرار السراج بتشغيل الشباب