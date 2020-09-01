كراميل تشيز كيك

تعرَّفي معنا إلى طريقة تحضير تشيز كيك الشوكولاتة الشهية، مع إضافة صوص الكراميل وأعديه في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

بودرة كاكاو

صوص كراميل وصوص شوكولاتة

1/3 كوب زبد أو سمن مذاب

ثلاث علب جبن كريمي

3/4 كوب سكر

كوب ساور كريم

ملعقة صغيرة فانيليا

أربع بيضات