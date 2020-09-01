كراميل تشيز كيك

تعرَّفي معنا إلى طريقة تحضير تشيز كيك الشوكولاتة الشهية، مع إضافة صوص الكراميل وأعديه في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
بودرة كاكاو
صوص كراميل وصوص شوكولاتة
1/3 كوب زبد أو سمن مذاب
ثلاث علب جبن كريمي
3/4 كوب سكر
كوب ساور كريم
ملعقة صغيرة فانيليا
أربع بيضات
طريقة التحضير
- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- اخلطي الزبد مع بودرة الكاكاو، ثم ضعيها في صينية قابلة للاستخدام في الفرن.
- اضغطي على الخليط في الصينية حتى يصبح طبقة واحدة رقيقة.
- في بولة متوسطة الحجم اخلطي الجبن الكريمي والسكر حتى يتجانس.
- اضيفي الساور كريم والفانيليا إلى مزيج الجبن الكريمي وقلبي ثم ضعي البيض وقلبي مرة أخرى.
- ضعي مزيج الساور كريم والجبن الكريمي على مزيج الزبد والكاكاو وافرديه برفق.
- ضعي الصينية في الفرن لمدة من 55-60 دقيقة حتى تنضج تمامًا، واتركي الصينية حتى تبرد ثم ضعيها في الثلاجة تبرد لمدة أربع ساعات ثم زينيها بصوص الكراميل وصوص الشوكولاتة وتصبح جاهزة للتقديم.