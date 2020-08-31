شيش الدجاج الشهي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 31 أغسطس 2020, 12:00 مساء

تعلمي معنا طريقة تحضير شيش الدجاج الشهي الذي يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين تعمل على بناء الجسم وتقويته في خطوات سهلة وسريعة، وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
كيلو صدور دجاج مخلية، مكعبات
1/4 كوب كبير عصير ليمون
1/4 كوب كبير زيت نباتي
3/4 كوب حليب زبادي
4 فصوص ثوم متوسطة، مفرومة
ملعقتان صغيرتان معجون طماطم «صلصة طماطم جاهزة»
ملعقة ونصف ملح
ملعقة صغيرة زعتر مجفف
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
1/4 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
ثمرتان من البصل مقطعتين قطعا كبيرة
ثمرة فلفل أخضر رومي، مقطعة قطعًا كبيرة
كوب كبير معدنوس مقطع

طريقة التحضير
- في بولة كبيرة الحجم نضع الليمون والزيت والزبادي والثوم والطماطم والملح والزعتر والقرفة ويقلب المزيج جيدًا.
- توضع مكعبات الدجاج في مزيج الزبادي والتوابل ويقلب برفق حتى تمام الاختلاط، ثم توضع قطع الدجاج بالتتبيلة في كيس بلاستيك محكم الغلق، ثم يوضع الكيس في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات.
- تسخن الشواية الكهربائية ثم تدهن صينية الشواية بالقليل من الزيت.
- توضع قطع الدجاج ثم البصل والفلفل ثم قطع دجاج مرة أخرى في أسياخ الشوي.
- توضع أسياخ الشيش طاووق على الشواية وتترك لمدة 5 دقائق لكل جانب.
- يوضع الشيش طاووق في طبق التقديم ثم يزين بالمعدنوس ويصبح جاهزًا للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الرئيس ميشال عون يدعو إلى إعلان لبنان «دولة مدنية»
عربى
مستشار ترامب يرجح تطبيع دول عربية وإسلامية علاقاتها مع إسرائيل قريبا
دولى
النهر الصناعي يكشف لقناة الوسط «wtv» حقيقة تلوث المياه في بنغازي
ليبيا
وزير العدل يبحث مع سفير نيجيريا آليات إعادة أبناء «داعش» النيجيريين إلى بلدهم
ليبيا
المقاتلون الأجانب وتفكيك الميليشيات.. أصعب مهمة في طريق الصفقة السياسية في ليبيا
ليبيا
وفاة رئيس المجلس الأعلى لقبائل برقة الطيب خيرالله بفيروس «كورونا»
ليبيا
إصابة الحكم الليبي محمد القداري ووالده بفيروس «كورونا»
رياضة محلية
وزير العمل المفوض: جاهزون لبدء تنفيذ برنامج تشغيل الشباب
ليبيا
«الوسط» تحاور عميد بلدية سبها الشاوش غربال
ليبيا
المحاكم طريق ميسي مع برشلونة
رياضة عالمية
حزب الله يرحب بمناقشة «عقد سياسي جديد» تقترحه باريس
دولى
الادعاء الأميركي يطلب عقوبات قاسية للمتهمين بقتل جورج فلويد
دولى
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحذير من استخدام وشاح الرقبة بديلا عن الكمامة