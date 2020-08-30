جمبري بالبشاميل والمشروم

الجمبري من الأكلات البحرية اللذيذة والسهلة التحضير والغنية بالمواد الغذائية الضرورية لتقوية الجسم.

لذلك اخترنا لك طريقة تحضير الجمبري بالبشاميل تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كيلو غرام جمبري

3 أكواب باشاميل

جبن مبشور

فطر مشروم مقطع إلى شرائح علبة صغيرة

فلفل أخضر مفروم

بصل مفروم

بهارات

ملح و فلفل «حسب الرغبة»

طريقة التحضير

- يسلق الجمبري بالماء لمدة ربع ساعةٍ.

- تحافظين على ظهر الجمبري سليمًا بحيث تقومين بإزالة ما هو على البطن وذلك بتكسير الحلقات من أسفل لأعلى وتقومين بإخراج لحم الجمبري.

- تنظف البطن جيدًا، سيكون لديك مثل القارب.

- يحمر البصل قليلاً بالزبد أو الزيت ثم تضعين الفلفل والمشروم والجمبري عليه ثم البهارات والملح والفلفل الأسود حسب الرغبة ويقلب جيدًا.

- توزع الخلطة بالتساوي في صنيةٍ ثم تضعين عليها نصف كمية الجبن المبشور ثم الباشميل ثم بقية الجبن المبشور.

- توضع بالفرن حتى يحمر الوجه.