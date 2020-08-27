طريقة تحضير الكاسترد

تعلمي طريقة تحضير الحلويات الغربية، جربي الكاسترد وقدميه لعائلتك.
المكونات
- حليب: 570 مل
- كريمة: 5 مللیلترات
- خلاصة الفانيليا: نصف ملعقة صغيرة
- صفار البيض: 4 حبات
- سكر البودرة: 30 غراماً
- نشاء الذرة: 2 ملعقة صغيرة
طريقة التحضير
1- ضعي الحليب، الكريمة والفانيليا في قدر على النار، وحرّكي المكونات على نار هادئة حتى غليانها.
2- اخفقي صفار البيض، السكر ونشا الذرة معاً في وعاء، وأضيفي المزيج إلى القدر على النار.
3- حرّكي المكونات جيداً معاً باستخدام ملعقة خشبية كبيرة، ثم ارفعي الكاسترد عن النار عند تماسكه.
4- وزعي الكاسترد على كاسات، ضعيه في الثلاجة.