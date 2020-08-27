طريقة تحضير الكاسترد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 أغسطس 2020, 11:14 صباحا
طريقة تحضير الكاسترد (أرشيفية:انترنت)

تعلمي طريقة تحضير الحلويات الغربية، جربي الكاسترد وقدميه لعائلتك.

المكونات
- حليب: 570 مل
- كريمة: 5 مللیلترات
- خلاصة الفانيليا: نصف ملعقة صغيرة
- صفار البيض: 4 حبات
- سكر البودرة: 30 غراماً
- نشاء الذرة: 2 ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

1- ضعي الحليب، الكريمة والفانيليا في قدر على النار، وحرّكي المكونات على نار هادئة حتى غليانها.

2- اخفقي صفار البيض، السكر ونشا الذرة معاً في وعاء، وأضيفي المزيج إلى القدر على النار.

3- حرّكي المكونات جيداً معاً باستخدام ملعقة خشبية كبيرة، ثم ارفعي الكاسترد عن النار عند تماسكه.

4- وزعي الكاسترد على كاسات، ضعيه في الثلاجة.

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