حضري دانيت الشوكولاته لأطفالك

الدانيت من الحلويات المفضلة لدى الصغار والكبار لذلك نقدم لك طريقة تحضيرها في منزلك في خطوات سهلة.

تعرفي على الطريقة وأعديها لأولادك بدل شرائها من المتاجر، وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

2 كوب كبير حليب ( نصف لتر )

2 ملعقة كبيرة سكر أبيض

4 ملاعق كبيرة شيكولاته مبشورة

بيضة كبيرة الحجم

ملعقة صغيرة فانيليا

3 ملاعق كبيرة نشا

2 ملعقة كبيرة مسحوق الكاكاو

طريقة التحضير

- نحضر إناء ونضع به الحليب ونضعه على نار متوسطة، ثم نضيف السكر الأبيض ونقلب حتى يختفي السكر في الحليب (ندفئ الحليب فقط لا نجعله يصل لدرجة الغليان)

- في إناء جديد نضع مسحوق الكاكاو، والنشا ونقلبها معًا حتى تختلط ثم نسكب خليط الكاكاو والنشا على خليط الحليب والسكر الدافئ ثم نخفض النار من نار متوسطة إلى نار هادئة ونفلبهم معًا حتى تختلط.

- نحضر طبقا ونخفق فيه البيض مع الفانيليا، ثم نسكب البيض والفانيليا على خليط الإناء الموجود على النار

- بمجرد إختلاط خليط الكاكاو والنشا مع خليط الحليب والسكر، نضع الشيكولاته المبشورة ونستمر في التقليب حتى نحصل على القوام السميك للدانيت.

- نرفع الدانيت من على النار ونتركه ليبرد

- نحضر أكواب التقديم ونسكب فيها الدانيت وتصبح جاهزة للتقديم.