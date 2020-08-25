خبزة محشية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 أغسطس 2020, 11:52 صباحا

الخبزة المحشية من الأكلات الجانبية التى يمكن أن تقدم بجانب الأكلة الرئيسية، ويمكن أن تكون وجبة إفطار أو عشاء مغذية ولذيذة ويمكنك حشوها بالتونة والجبن أو الدحي أو الخضراوات أو أي حشوة ترغبين بها، تعرفي منا إلى طريقة تحضيرها بسهولة، وفقا لصفحة «فتافيت ليبية» على «فيسبوك».

المكونات
كوب حليب
كوب زيت
ملعقة كبيرة خميرة
ربع ملعقة صغيرة ملح
كوب ماء دافئ
دقيق للعجن
ملعقة صغيرة سكر

طريقة التحضير
- توضع الخميرة في كوب الماء الدافئ وتترك قليلا حتى تخمر نحو عشر دقائق، يخلط كوب الحليب والزيت والسكر ونضيف له كوب الماء والخميرة وتعجن بالدقيق حتى نحصل على عجينة رطبة.
- تترك لتخمر لمدة ساعة، تشكل على هيئة دوائر صغيرة بحجم البيضة، وتحشى من الداخل بالتونة والجبن والزيتون أو أي شيء آخر تحبينه مثلا مفروم، تكور وتدهن بصفار بيضة أو حليب سائل من فوق وترش بالسمسم، تدخل فرن متوسط الحرارة حتى يصبح لونها ذهبيا وتقدم ساخنة.

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