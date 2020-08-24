حضري الطباهج في خطوات بسيطة

تعد الطباهج أحد أشهر الأكلات الليبية وترجع شهرتها لمذاقها اللذيذ ولاحتوائها على نسبة كبيرة من الفيتامينات والحديد التي توجد في الخضار وتشبه إلى حد كبير عند المصريين «المسقعة».

المكونات

حبتان من البطاطا المقطعة إلى حلقات.

حبتان من الباذنجان المقطع إلى حلقات.

حبتان من الكوسة المقطعة إلى حلقات.

حبتان من الطماطم المقطعة قطعا صغيرة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأخضر الحار المفروم.

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر البودرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من معجون الطماطم.

ملعقة صغيرة من الكزبرة.

زيت نباتي للقلي.

طريقة التحضير

- نقلي الباذنجان المقطع والكوسة والبطاطا ونضعهاعلى ورق المطبخ حتى نتخلص من الزيت الفائض، ثم نضعها جانبًا، ثم نضع الثوم المهروس في مقلاة على النار مع القليل من الزيت النباتي ونحمره قليلاً.

- نضيف الطماطم ونقلبها، ثم نضيف الكزبرة والكمون والفلفل الأسود ومعجون الطماطم والملح والفلفل الأحمر الحار ونقلب.

- ثم نضيف كمية من الماء ثم نترك المزيج على النار حتى يثقل قوام الصلصة. نأتي بالبطاطا ونرتبها في صحن التقديم، ثم نرتب الكوسة المقلية ثم الباذنجان بطريقة دائرية.

- نسكب الصلصة التي جهزناها فوق الخضراوات المقلية وتصبح جاهزة للتقديم.