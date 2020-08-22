جمبري بالخلطة في الفرن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 أغسطس 2020, 05:22 مساء

الجمبري من المأكولات البحرية المفضلة لدى البعض وسريعة التحضير، اليوم نقدم لكِ وصفة جديدة لتحضير الجمبري بالخلطة في الفرن وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
كيلو جمبري مقشر.
بصلة.
ثمرة الفلفل الحار.
ثمرة فلفل حلو.
ملعقتا معدنوس مطحون.
ملعقة كزبرة مطحون.
فصا ثوم.
ملعقتا زيت زتون.
كمون.
ملح.
فلفل.
ورقة غار.
ربع ملعقة قرفة.
طريقة التحضير
- اغسلي الجمبري جيدًا، وأزيلي الخط الأسود الموجود على ظهره، ثم ضعيه في مصفاة حتى ينزل الماء منه.
- ضعي الثوم والتوابل في الخلاط حتى تحصلي على مزيج التتبيلة.
- تبَلي الجمبري بالخلطة السابقة، ثم اتركيه في الثلاجة ساعتين حتى يمتص التتبيلة.
- حضري طاجين وادهنيه بالزيت، ثُم قطعي البصل على شكل حلقاتٍ وضعيه فيه مع رشة ملح وفلفل أسود، وضعي الكُزبرة المفرومة فوقه وورق الغار.
- حضري أسياخًا خشبية، ومرري قطعة الجمبري فيه من الأسفل إلى الرأس.
- قطعي الفلفل، والطماطم، ورشي المتبقي من التتبيلة فوق أسياخ الجمبري، وغطيها بورق الألمنيوم.
- أدخلي الصينية الفرن لمدة عشر دقائق أوعشرين دقيقة؛ حيث يعتمد ذلك على حجم الجمبري، ثم أزيلي ورق الألمنيوم وحمري الوجه وقدميه لعائلتك.

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