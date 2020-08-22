كعكة الزبادي وجوز الهند

تعرفي معنا على طريقة تحضير كعكة الزبادي الشهية لتعديها في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكِ وذلك وفقًا لموقع «فتافيت».
المكونات
كوبا طحين.
كوب سكر.
ملعقة صغيرة فانيليا.
ثلاث بيضات.
ملعقتان صغيرتان بيكنغ باودر.
رشة بيكربونات الصودا.
كوب ونصف لبن زبادي.
كوب زيت ذرة.
جوز هند، بحسب الرغبة.
طريقة التحضير
- امزجي المكونات السائلة معًا حتى تتجانس تمامًا، ومن ثم ابدئي بإضافة المكونات الجافة بعد خلطها معًا.
- صبي المزيج في صينية مدهونة بالزبدة وأدخليها الفرن على درجة حرارة 180 مدة تراوح بين 35 و45 دقيقة.
- رشي الوجه بجوز الهند أو الفستق الحلبي أو أي زينة ترغبين فيها، مثل سكر البودرة وبرش الليمون أو البرتقال وتصبح جاهزة للتقديم.