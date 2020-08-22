كعكة الزبادي وجوز الهند

تعرفي معنا على طريقة تحضير كعكة الزبادي الشهية لتعديها في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكِ وذلك وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات

كوبا طحين.

كوب سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ثلاث بيضات.

ملعقتان صغيرتان بيكنغ باودر.

رشة بيكربونات الصودا.

كوب ونصف لبن زبادي.

كوب زيت ذرة.

جوز هند، بحسب الرغبة.