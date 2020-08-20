كيك الفواكه المجففة بالبهارات

كيك الفواكه المجففة بالبهارات (أرشيفية:انترنت)

كيك الفواكة المجففة بالبهارات من الحلويات الأوروبية، أعدي الوصفة واستمتعي بها مع عائلتك

المكونات:

- زبيب اشقر: كوبان ونصف.

- زبيب: كوبان ونصف.

- توت بري مجفف: كوبان (مفروم).

- توت بري مجفف: كوبان

- مشمش مجفّف: كوبان ونصف (مفروم).

- العسل: ثلاث أرباع الكوب.

- عصير البرتقال: كوب.

- الزبدة: كوب ونصف.

- ملح: ملعقة كبيرة.

- مسحوق الزنجبيل: ملعقة صغيرة ونصف.

- مسحوق القرفة: ملعقة صغيرة ونصف.

- الجوز: كوب ونصف (مفروم).

- سكر: كوب وربع.

- البيض: 5 بيضات.

طريقة التحضير

1ـ اخلطي جميع الفواكه المجففة في وعاء وأضيفي العسل وعصير البرتقال وغطي الوعاء واخفظيه بالثلاجة لمدة يوم اوأكثر

2ـ سخني الفرن على حرارة 275 درجة.

3ـ جهزي صينيتين مقاس 8 إنشات وادهنيها بالزبدة ورشة طحين.

4ـ اخلطي الطحين والملح والزنجبيل والقرفة في وعاء واضيفي الجوز المفروم للخليط.

5ـ في وعاء آخر أخفقي بواسطة الخفاقة الكهربائية السكر والزبدة على سرعة عالية حتى يصبح المزيج هشًّا.

6ـ أضيفي البيض الواحدة تلو الأخرى مع الخفق، ثم أضيفي الطحين لخليط البيض واخلطي.

7ـ أضيفي الفواكه المجففة المنقوعة للخليط وحركي المزيج بملعقة بلاستيكية حتى تمتزج المكونات.

8ـ وزعي الخليط على الصواني المجهزة مسبقًا وأدخليها للفرن لمدة 2 ¼ حتى تنضج.

9ـ أخرجي الصواني من الفرن واتركيها لتبرد تمامًا ثم قطعيها إلى مربعات.