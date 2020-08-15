سباغيتي بالسجق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 أغسطس 2020, 05:15 مساء

المعكرونة بالسجق والمشروم من الأكلات الشهيرة والسهلة التحضير ويحبها الصغار والكبار، تعرفي معنا إلى طريقة تحضيرها في خطوات سهلة وسريعة وقدميها في منزلك.

المكوّنات
سجق
500 غرام معكرونة سباغيتي
بصل متوسط الحجم، مفروم فرمًا ناعمًا
2 حبة طماطم مطحونة
ملعقة كبيرة زبد
ملعقة زيت كبيرة
ربع كوب معجون طماطم
مرق دجاج- مكعب
زعتر مجّفف- ملعقة صغيرة
ملح- بحسب الرغبة
فلفل أسود- نصف ملعقة صغيرة
بابريكا- نصف ملعقة صغيرة
بهارات بيتزا- ملعقتان صغيرتان
ماء- بحسب الحاجة
ورق غار- 2

طريقة التحضير
- في قدر، حمّي الزيت وقلّي البصل وضعي الطماطم ومعجون الطماطم وقلّبي المكوّنات على نار هادئة.
- نكّهي بالملح، الفلفل الأسود، البابريكا، بهارات البيتزا والزعتر قلّبي المكونات جيدًا.
- اتركي الخليط على النار لمدّة أربع دقائق في قدر آخر، ضعي مكعب الدجاج مع القليل من الماء واتركيه يغلي.
- قطّعي السجق ثمّ أدخليه برفق في السباغيتي على شكل دوائر صغيرة أو حلقات ثم ضعي السباغيتي في قدر الماء المغلي.
- أضيفي الزبد ورشّة ملح وورق الغار اتركي القدر على النار حتى تنضج السباغيتي والسجق تقريبًا عشر دقائق.
- صفّي الماء واتركي السباغيتي والسجق في القدر ثم اسكبي الصلصة فوق قدر السباغيتي وقلّبي برفق وتصبح جاهزة للتقديم.

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