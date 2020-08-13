بان كيك بالكاكاو

بخطوات سهلة، قدمي أطيب وصفات الحلويات الغربية من البان كيك الشهي، وزينيه بحسب الرغبة.
المكونات
- حليب: كوب
- البيض: 1 حبة
- الزبدة: 2 ملعقة كبيرة «مذوبة»
- طحين: كوب
- بودرة الكاكاو: نصف كوب
- سكر: ربع كوب
- بيكنج صودا: نصف ملعقة صغيرة
- ملح: نصف ملعقة صغيرة
- سكر البودرة: 3 ملاعق كبيرة
طريقة التحضير
1- اخلطي الحليب والبيض والزبدة المذوبة في وعاء حتى تمتزج المكونات جيدا.
2- اخلطي الطحين والكاكاو البودرة والسكر والبيكنج صودا والملح في وعاء آخر.
3- أضيفي خليط الحليب والبيض لخليط الطحين والكاكاو وحركي حتى تمتزج المكونات، وسخني مقلاة على نار متوسطة.
4- ضعي كمية من خليط البان كيك وحمريها لمدة دقيقتين على كل وجه.
5- زيني البان كيك بالسكر البودرة أو الفواكه أو العسل.