بان كيك بالكاكاو

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 أغسطس 2020, 01:21 مساء
بان كيك الكاكاو (أرشيفية:انترنت)

بخطوات سهلة، قدمي أطيب وصفات الحلويات الغربية من البان كيك الشهي، وزينيه بحسب الرغبة.

المكونات
- حليب: كوب
- البيض: 1 حبة
- الزبدة: 2 ملعقة كبيرة «مذوبة»
- طحين: كوب
- بودرة الكاكاو: نصف كوب
- سكر: ربع كوب
- بيكنج صودا: نصف ملعقة صغيرة
- ملح: نصف ملعقة صغيرة
- سكر البودرة: 3 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير

1- اخلطي الحليب والبيض والزبدة المذوبة في وعاء حتى تمتزج المكونات جيدا.

2- اخلطي الطحين والكاكاو البودرة والسكر والبيكنج صودا والملح في وعاء آخر.

3- أضيفي خليط الحليب والبيض لخليط الطحين والكاكاو وحركي حتى تمتزج المكونات، وسخني مقلاة على نار متوسطة.

4- ضعي كمية من خليط البان كيك وحمريها لمدة دقيقتين على كل وجه.

5- زيني البان كيك بالسكر البودرة أو الفواكه أو العسل.

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