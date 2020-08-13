بان كيك بالكاكاو

بان كيك الكاكاو (أرشيفية:انترنت)

بخطوات سهلة، قدمي أطيب وصفات الحلويات الغربية من البان كيك الشهي، وزينيه بحسب الرغبة.

المكونات

- حليب: كوب

- البيض: 1 حبة

- الزبدة: 2 ملعقة كبيرة «مذوبة»

- طحين: كوب

- بودرة الكاكاو: نصف كوب

- سكر: ربع كوب

- بيكنج صودا: نصف ملعقة صغيرة

- ملح: نصف ملعقة صغيرة

- سكر البودرة: 3 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير

1- اخلطي الحليب والبيض والزبدة المذوبة في وعاء حتى تمتزج المكونات جيدا.

2- اخلطي الطحين والكاكاو البودرة والسكر والبيكنج صودا والملح في وعاء آخر.

3- أضيفي خليط الحليب والبيض لخليط الطحين والكاكاو وحركي حتى تمتزج المكونات، وسخني مقلاة على نار متوسطة.

4- ضعي كمية من خليط البان كيك وحمريها لمدة دقيقتين على كل وجه.

5- زيني البان كيك بالسكر البودرة أو الفواكه أو العسل.