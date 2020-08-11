كفتة الخضراوات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 أغسطس 2020, 12:01 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير كفتة اللحم مع الخضراوات الشهية لتكون وجبة غذائية متكاملة تعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها وفوائدها الغذائية المتعددة، وذلك وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات
1/2 كجم من اللحم المفروم
حبة كوسة مبشورة
حبة جزر مبشورة
حبة بصل مبشورة
حبة كراث مبشورة
1/4 كوب من المعدنوس المفروم
ملح وفلفل حسب الرغبة
2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
دقيق
زيت للقلي

طريقة التحضير
- يوضع زيت الزيتون مع الجزر والبصل والكوسة والكرافث ويقلبوا على نار متوسطة الحرارة إلى أن يذبلوا، ثم يوضع الخليط جانبًا كي يبرد تمامًا.
- يخلط الخليط مع باقي مكونات الكفتة، ويشكل الخليط النهائي على شكل كرات وتغمس أصابع الكفتة في الدقيق وتحمر في الزيت الساخن وتصبح جاهزة للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«رويترز»: مسؤولون حذروا الرئيس عون وحسان دياب من متفجرات مرفأ بيروت
عربى
رئيس الوزراء التونسي يشكل حكومة مستقلين رغم اعتراض «النهضة»
عربى
«رويترز»: انفجار قوي في حي بمدينة بالتيمور الأميركية (فيديو)
دولى
عرض مذهل ينتظر ديبالا من «ريال مدريد»
رياضة عالمية
تايسون يؤجل ظهوره بعد غياب أمام روي جونز بسبب المال
رياضة عالمية
إنتر ميلان في تحد صعب بالدوري الأوروبي أمام باير ليفركوزن
رياضة عالمية
رئيس «طوارئ سوق الجمعة» يكشف سبب انتشار «كورونا» في البلدية
ليبيا
أسطورة الطائرة الليبية يحتفل بعيد ميلاد الـ60
رياضة محلية
إصابتان بـ«كوفيد-19» في أتلتيكو مدريد قبل 4 أيام من خوض ربع نهائي دوري الأبطال
رياضة عالمية
الدول المانحة تشدد على وجوب مساعدة اللبنانيين «بشكل مباشر» وفي إطار «الشفافية»
عربى
في كتابه الجديد علي عبد اللطيف احميده يحقق: الإبادة الجماعية المنسية في ليبيا ...
ليبيا
انفجار مرفأ بيروت أحدث حفرة بعمق 43 مترا
دولى
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بوتين يعلن أن ابنته تلقت لقاح كورونا المستجد الروسي الجديد