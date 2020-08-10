حضري مافن المانجو كالمحترفات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 أغسطس 2020, 12:13 مساء

المافن من الحلوى الشهية الخفيفة التي يقبل عليها الصغار و الكبار لذلك تعرفي معنا على طريقة تحضير مافن المانجو وحضريه في مطبخك في خطوات سهلة وسريعة، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
3 أكواب دقيق متعدد الأغراض
ملعقة كبيرة فانيليا
ملعقة صغيرة بيكينغ صودا
ملعقة صغيرة ملح
كوب وربع زيت نباتي
3 بيضات مخفوقة
كوبان سكر أبيض
كوبان قطع مانجو

طريقة التحضير
- سخني الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
- قومي بدهن قوالب المافن بالقليل من الزيت.
- في بولة كبيرة الحجم ضعي الدقيق والفانيليا والبيكنغ صودا والملح وقلبي جيدًا.
- في بولة أخرى ضعي الزيت والبيض والسكر وقلبي جيدًا.
- ضعي مزيج البيض على مزيج الدقيق وقلبي حتى تمام الاختلاط.
- ضعي قطع المانجو على المزيج وقلبي ثم ضعي المزيج في قوالب المافن.
- ضعي قوالب المافن في الفرن لمدة 25 دقيقة حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم ويمكنك تزيينه بالكريم شانتيه أو قطع الشوكولاتة.

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