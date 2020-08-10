حضري مافن المانجو كالمحترفات

المافن من الحلوى الشهية الخفيفة التي يقبل عليها الصغار و الكبار لذلك تعرفي معنا على طريقة تحضير مافن المانجو وحضريه في مطبخك في خطوات سهلة وسريعة، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

3 أكواب دقيق متعدد الأغراض

ملعقة كبيرة فانيليا

ملعقة صغيرة بيكينغ صودا

ملعقة صغيرة ملح

كوب وربع زيت نباتي

3 بيضات مخفوقة

كوبان سكر أبيض

كوبان قطع مانجو

طريقة التحضير

- سخني الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

- قومي بدهن قوالب المافن بالقليل من الزيت.

- في بولة كبيرة الحجم ضعي الدقيق والفانيليا والبيكنغ صودا والملح وقلبي جيدًا.

- في بولة أخرى ضعي الزيت والبيض والسكر وقلبي جيدًا.

- ضعي مزيج البيض على مزيج الدقيق وقلبي حتى تمام الاختلاط.

- ضعي قطع المانجو على المزيج وقلبي ثم ضعي المزيج في قوالب المافن.

- ضعي قوالب المافن في الفرن لمدة 25 دقيقة حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم ويمكنك تزيينه بالكريم شانتيه أو قطع الشوكولاتة.