برغر لحم قليل السعرات الحرارية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 أغسطس 2020, 12:08 مساء

نقدم إليكِ طريقة تحضير برغر منزلي صحي دون دهون قليل السعرات الحرارية، لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديكِ، وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
500 غرام من اللحم المفروم الخالي من الدهن
فصان من الثوم المهروس
ملح
فلفل أسود
ملعقتان من زيت الزيتون
حبة من الطماطم، مقطعة إلى شرائح
ورقة خس
حبة من البصل، مقطع إلى شرائح
5 حبات من الفطر
1/4 حبة من الفلفل الأخضر الرومي مشوي
1/4 حبة من الفلفل الأحمر الرومي مشوي
1/4 حبة من الفلفل الأصفر الرومي مشوي
خبز برغر

طريقة التحضير
- يُخلط اللحم المفروم مع الثوم والملح والفلفل ويُشكل الخليط على شكل قرصين.
- تُسخن مقلاة ويوضع فيها زيت الزيتون، ثم يوضع قرصا البرغر ويُطهيان إلى أن يصبح لونهما بنيًّا داكنًا.
- تُخفض درجة الحرارة ويُستمر في طهي البرغر إلى أن ينضج ويُشوح الفطر في مقلاة صغيرة الحجم مدهونة بالزيت.
- يُرفع الفطر من المقلاة، ثم يوضع خبز البرغر ويُحمص في المقلاة نفسها، ويُرص الخس والطماطم والبصل في الخبز، ثم يوضع البرغر وفوقه الفطر ويصبح جاهزًا للتقديم.

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