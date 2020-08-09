برغر لحم قليل السعرات الحرارية

نقدم إليكِ طريقة تحضير برغر منزلي صحي دون دهون قليل السعرات الحرارية، لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديكِ، وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

500 غرام من اللحم المفروم الخالي من الدهن

فصان من الثوم المهروس

ملح

فلفل أسود

ملعقتان من زيت الزيتون

حبة من الطماطم، مقطعة إلى شرائح

ورقة خس

حبة من البصل، مقطع إلى شرائح

5 حبات من الفطر

1/4 حبة من الفلفل الأخضر الرومي مشوي

1/4 حبة من الفلفل الأحمر الرومي مشوي

1/4 حبة من الفلفل الأصفر الرومي مشوي

خبز برغر

طريقة التحضير

- يُخلط اللحم المفروم مع الثوم والملح والفلفل ويُشكل الخليط على شكل قرصين.

- تُسخن مقلاة ويوضع فيها زيت الزيتون، ثم يوضع قرصا البرغر ويُطهيان إلى أن يصبح لونهما بنيًّا داكنًا.

- تُخفض درجة الحرارة ويُستمر في طهي البرغر إلى أن ينضج ويُشوح الفطر في مقلاة صغيرة الحجم مدهونة بالزيت.

- يُرفع الفطر من المقلاة، ثم يوضع خبز البرغر ويُحمص في المقلاة نفسها، ويُرص الخس والطماطم والبصل في الخبز، ثم يوضع البرغر وفوقه الفطر ويصبح جاهزًا للتقديم.