كيما بالدحي والمفروم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 أغسطس 2020, 12:38 مساء

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير الكيما الشهية بالدحي والمفروم، لتعديها في مطبخك وتقدميها مع الخبز، وذلك وفقا لموقع «موضوع».

المكونات
نصف كيلوغرام من اللحم المفروم.
ثماني حبات دحي كبيرة الحجم.
بصلتان كبيرتا الحجم مفرومتان فرما ناعما.
أربعة فصوص من الثوم المهروس.
ضمة من الكزبرة الخضراء.
حبتان كبيرتان من الطماطم.
قرنان من الفلفل الحار.
ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.
رشة من الملح.
ملعقتان كبيرتان من الزيت.
نصف كوب من الماء.

طريقة التحضير
- نضع البصل في مقلاة واسعة مع القليل من الزيت، ونقليه حتى يحمر قليلا.
- نفرم ضمة الكزبرة فرما ناعما.
- نضع اللحم المفروم على البصل مع نصف كمية الكزبرة المفرومة على نار هادئة، ونقلب المكونات مع بعضها جيدا حتى ينضج اللحم، ويجف ماؤه.
- نضيف رشة الملح وكمية الطماطم بعد فرمها فرما ناعما، ثم نضيف كمية الماء إلى اللحم ونقلب، ونترك المزيج حتى تتبخر معظم كمية الماء.
- نضع بيضة تلو الأخرى على مزيج اللحم، مع مراعاة أن يبقى صفار البيض متماسكا دون تحريكه.
- نفرد كمية الثوم والكزبرة على وجه البيض، ثم نغطي المقلاة، ونترك المزيج على نار هادئة جدا حتى تنضج تماما، ثم نقدم الطاجن مع الخبز.

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