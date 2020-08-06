كعكة المقلاة السريعة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 أغسطس 2020, 11:02 صباحا
كعكة المقلاة السريعة (أرشيفية:انترنت)

تعرفي معنا إلى أسرع طريقة لتحضير حلوى شهية مذاقها الطيب دون عناء، وهي كعكة المقلاة السريعة وأعديها بمطبخكِ في دقائق معدودة وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
بيضة.
ملعقة صغيرة من الفانيليا.
1/2 كوب من السكر.
1/2 كوب من الحليب.
1/4 كوب من الزيت.
5 ملاعق كبيرة من الدقيق.
ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر.
ملعقة صغيرة من الخل

طريقة التحضير

- ضعي البيضة والفانيليا في وعاء، واخفقيها جيدًا.

- أضيفي السكر والحليب، واستمري في التقليب حتى تتجانس المكونات معا.

- أضيفي الزيت، وقلبيه مع بقية المكونات حتى يمتزج معها.

- أضيفي الدقيق والخل والبيكينغ باودر، واستمري في التقليب حتى يختفي الدقيق تمامًا.

- ادهني مقلاة بالقليل من الزيت، واسكبي خليط الكيك.

- غطي المقلاة، وضعي الكيك على النار من 10 إلى 15 دقيقة حتى ينتفخ ويتحمر من الجوانب.

- اقلبي الكيك حتى يتحمر من الجهة الثانية، ومن ثم زينيه ويصبح جاهزًا للتقديم.

 

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