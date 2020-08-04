صفائح اللحم الشامية

صفائح اللحم من الأكلات السورية الشعبية الشهيرة، وهي وجبة خفيفة وتعتبر من المقبلات، تعرفوا على طريقة تحضيرها في المنزل في خطوات سهلة وسريعة وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
6 أكواب دقيق أبيض.
1/2 كوب زيت.
ملعقة صغيرة ملح.
ملعقة كبيرة خميرة.
كيلو لحم مفروم.
1/4 كيلو لية.
كيلو ونصف طماطم.
بصلة.
1/4 ملعقة صغيرة (ملعقة شاي) ملح.
1/4 ملعقة صغيرة (ملعقة شاي) فلفل أحمر.
حبة ثوم.
معدنوس.
طريقة التحضير
- نحضر وعاءً كبيرًا ونضع فيه الدقيق والملح، ونقلب حتى يختلطا.
- نضيف الزيت لخليط الدقيق، ونقلب حتى يختلط الزيت بخليط الدقيق ثم نضيف الخميرة والماء تدريجيًّا لخليط الدقيق مع الخلط تدريجيًّا حتى تتكون عجينة ملساء.
- نغطي العجينة لمدة ساعة حتى ترتاح.
طريقة تحضير خليط اللحم:
- نقوم بتقشير الطماطم وتقطيعها ثم نتركها حتى تجف من السوائل ثم نقوم بتقطيع الثوم والبصل لقطع صغيرة.
- نقوم بفرم المعدنوس، ومن الممكن إضافة البقدونس له.
- نخلط كل من الطماطم والثوم والبصل والبقدونس والنعناع معًا، ثم نضيف الملح والفلفل ونقلب حتى تختلط كل المكونات ثم نقوم بخلط خليط الطماطم مع خليط اللحم.
- نحضر العجينة ونقوم بتقطيعها لكرات متوسطة الحجم.
- نضع الكرات على سطح أملس نظيف ونقوم بفردها حتى تصبح دائرية.
- نحضر صينية كبيرة قابلة للاستخدام في الفرن ونرش عليها القليل من الدقيق
- نضع كرات العجين ونقوم بعمل ثقوب صغيرة باستخدام طرف شوكة ثم نقوم بوضع خليط اللحم على وجه كرات العجين.
- ندخل صينية لحم بعجين الفرن حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.