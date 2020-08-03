ورقة اللحمة على مائدتك في العيد

ورقة اللحمة من وصفات المطبخ الشرقي، وهي غنية بالبروتينات المغذية للجسم، لذلك نقدِّم لكِ طريقة تحضيرها في خطوات سهلة وسريعة لتعديها على مائدتكِ رابع أيام العيد، وذلك وفقًا لموقع «احكي».

المكونات

1/2 كيلو لحمة موزة أو بتلو.

بصلة متوسطة الحجم مقطعة شرائح سميكة.

فلفل رومي ألوان مقطع مكعبات كبيرة.

حبتان من الجزر مقطعتان مكعبات كبيرة.

ثمرتان من الكوسة مقطعتان مكعبات كبيرة.

ثمرتان من البطاطا مقطعتان مكعبات كبيرة.

زيت ذرة أوعباد شمس.

ملح.

1/4 ملعقة بودرة ثوم.

كوب مرقة / ماء.

ملعقة صلصة طماطم.

فلفل أسود.

مطحون بهارات لحم.