ورقة اللحمة على مائدتك في العيد

ورقة اللحمة من وصفات المطبخ الشرقي، وهي غنية بالبروتينات المغذية للجسم، لذلك نقدِّم لكِ طريقة تحضيرها في خطوات سهلة وسريعة لتعديها على مائدتكِ رابع أيام العيد، وذلك وفقًا لموقع «احكي».
المكونات
1/2 كيلو لحمة موزة أو بتلو.
بصلة متوسطة الحجم مقطعة شرائح سميكة.
فلفل رومي ألوان مقطع مكعبات كبيرة.
حبتان من الجزر مقطعتان مكعبات كبيرة.
ثمرتان من الكوسة مقطعتان مكعبات كبيرة.
ثمرتان من البطاطا مقطعتان مكعبات كبيرة.
زيت ذرة أوعباد شمس.
ملح.
1/4 ملعقة بودرة ثوم.
كوب مرقة / ماء.
ملعقة صلصة طماطم.
فلفل أسود.
مطحون بهارات لحم.
طريقة التحضير
- اغسلي الخضراوات جيدًا في البداية وقومي بتقطيعها بالشكل المطلوب.
- ادمجي الخضراوات معًا وتبليها بالملح والفلفل الأسود.
- قطعي اللحمة إلى مكعبات متوسطة الحجم وتبيلها بالفلفل والملح والبهارات ورشة ثوم بودرة وضعيها مع الخضراوات، ثم أضيفي ملعقة صلصة الطماطم وقلبي المزيج لتختلط التوابل.
- احضري ورق ألومنيوم فويل، ثم بطني صينية الفرن به، ادهني الورقة بالزيت ثم ضعي بداخلها اللحم والخضار، ثم أغلقي ورقة الفويل بشكل محكم، ثم اصنعي ثقبًا يسمح بخروج البخار من الورقة.
- يمكنك إضافة قليل من المرقة أو الماء حول ورقة الفويل في الصينية للمساعدة على النضج.
- ادخلي الصينية فرنًا ساخنًا على درجة حرارة مرتفعة (نحوالي 200 درجة) لمدة نصف ساعة، ثم قللي الحرارة بعد ذلك لربع ساعة أو حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقـــديم .